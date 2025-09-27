अशनीर ग्रोवर को मिला Bigg Boss 19 का ऑफर? सलमान की ली चुटकी, अब खुद हो रहे ट्रोल

Ashneer Grover trolling Salman Khan: शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के जज और ‘राइज एंड फॉल’ (Rise & Fall) शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) को सलमान खान (Salman Khan) के शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) में वाइल्ड कार्ड एंट्री (Wild Card Entry) का ऑफर मिला है. अशनीर ने इस ऑफर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया और शो के मेकर्स की चुटकी ली.

मेल में अशनीर को शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शामिल होने का न्यौता दिया गया था. मेकर्स ने उन्हें ‘डायनामिक पर्सनालिटी’ और ‘मजबूत डिजिटल प्रेजेंस’ वाला बताया. अशनीर ने इस पर मजाक करते हुए लिखा, “सलमान भाई से पूछ लो, मैं तो तब तक फ्री हो जाऊंगा.” उन्होंने यह भी कहा कि “यह ‘मेल मर्ज’ किसी की नौकरी ले जाएगा.”

क्या ये ऑफर फर्जी है?

हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ऑफर फर्जी बताया जा रहा है. एक सूत्र ने इंडिया टुडे से कहा कि अशनीर फिलहाल ‘राइज एंड फॉल’ शो होस्ट कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए दोनों शो में शामिल होना संभव नहीं है. यही नहीं, साथ ही सूत्रों ने ये भा कहा कि बिग बॉस को ‘बानीजे एशिया’ नामक प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करता है. जबकि मेल में ‘बानीजे ग्रुप’ लिखा है, ‘ये भी इस मेल के फेक होने का प्रूफ है. ये बहुत हंसाने वाली बात है कि अशनीर ने उस मेल को सोशल मीडिया पर शेयर करने का फैसला लिया, जबकि उसमें फेक होने के पूरे आसार नजर आ रहे थे.’

बिग बॉस 18 में सलमान अशनीर का हुआ है टकराव

अशनीर और सलमान के बीच पहले भी बिग बॉस 18 में टकराव हो चुका है. तब अशनीर ने शो के दौरान सलमान से अपने पुराने बयानों पर सफाई दी थी. हालांकि, इस बार अशनीर ने सलमान का नाम लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक किया. अशनीर की ये इंस्टा स्टोरी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. उनके फैंस और आलोचक दोनों ही इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.