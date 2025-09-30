Anupama Spoiler 30 September अनुपमा में आएगा खौफनाक ट्विस्ट! होगा बड़ा एक्सीडेंट, कोख में ही मर जाएगा प्रार्थना का बच्चा

Anupama Spoiler 30 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ इस समय टीवी पर बेहद धूम मचा रहा है और बाकी सारे शो को धूल चटा रहा है. सीरियल की कहानी दिन पर दिन और भी मजेदार होती जा रही हैं. फेमस टीवी शो ‘अनुपमा’ में आपने अब तक देखा अनुपमा अपनी गर्ल्स और बेस्टफ्रेंड देविका के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है. राही और माही भी इस ट्रिप पर जाने का सोचती हैं, इस दौरान बापूजी और तोषु घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयान हो जाते है. वहीं प्रार्थना भी अनुपमा के साथ ट्रिप पर जाने की जिद करने लगती हैं. अब अनुपमा की कहानी में बेहद मजेदार और धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, जिससे शो की TRP 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है

अनुपमा की कहानी में आयेगा खोफनाक ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

टीवी के सबसे फेमस सीरियल अनुपमा के आज के आन वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा से नजरे चुराते हुए राही खड़े होकर ट्रैवल करेगी, लेकिन देविका मां औप बेटी को पास लाने के लिए जबरदस्ती राही को अनुपमा के पास बैठायेगी. इसके बाद सभी की ट्रिप शुरू होगी. वहीं कुछ दूर जाने के बाद बस रास्ते में रुकेगी, जहां सभी औरतें थोड़ी देर रेस्ट करेंगी. इसी बीच राही बाथरुम जाने के लिए रास्ता ढूंढेगी और इस दौरान एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगा और उसे छेडे़गा, जिसके बाद राही उस आदमी पर भड़क उठेगी, जिसके बाद उस आदमी को बेहद गुस्सा आ जायेगा और वो उस पर हमला कर देगा.

अनुपमा के साथ होगा बड़ा हादसा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 30 September)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल अनुपमा में आप आगे देखेंगे कि अनुपमा राही को ढूंढती हुई बाथरुम के पास पहुंचेगी, जिसके बाद वो देखेंगी कि उसकी बेटी को एक आदमी परेशान कर रहा हैं, जिसके बाद अनुपमा उस आदमी को धमकाने की कोशिश करेगी और बोलेगी की वो उसकी बेटी को छोड़ दे और पीछे हट जाए और बकी सभी औरतें आदमी को पीटने के लिए हथियार उठा लेंगी, जिसके बाद वो आदमी डर से भाग जाएगा. इसके बाद दौबारा ट्रिप शुरू हो जाती है. बस में सफर करते हुए अनुपमा को सपना आता है और उसे अपने बेटे समर की आत्मा दिखाई देती है, जिसके बाद समय उसे बताता है कि उसकी मौत अनुज की वजह से नहीं हुई थी, जिसके बाद अनुपमा सपने में इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद समर की आत्मा अनुपमा को आने वाले खतरे के बारे में बताता है

प्रार्थना खो देंगी अपना बच्चा (Show “Anupama” Spoiler 30 September Latest Episode)

अनुपमा को एहसास होने लगता है कि उसके परिवार के साथ कुछ गलत होने वाला है और इसी बीच अनुपमा की बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस में सभी लोग बुरी तरह घायर हो जाते है. वहीं प्रार्थना की हालत भी बिगड़ने लग जाती है, जिसके बाद अनुपमा उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है, जहा पता लगता है कि प्रार्थना का मिसकैरेज हो गया है, इस खबर के बाद हर कोई सदमें में आ जाता है