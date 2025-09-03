Anupama Spoiler 3 September: रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में आएगा बड़ा ट्विस्ट! राही कटवाएगी खानदान की नाक, डांस स्टेज पर करेगी सबके सामने तमाशा

Anupama Spoiler 3 September Upcoming Episode: TRP में धमाल मचा रहे रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे है, जो लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। सीरियल “अनुपमा” में कल के एपिसोड में आपने देखा कि देविका वापस आ जाती है और उसे देख अनुपमा भी बेहद खुश होती है। वहीं देविका अनुपमा के साथ डांस करती है और ऐलान करती है कि वो डांस कॉम्पिटिशन में अनुपमा का साथ देगी और उसके साथ परफॉर्म करेगी। इसके अलावा देविका अनुपमा को बताएंगी की वो बीमार है और जल्द ही मरने वाली है। वहीं अब सीरियल “अनुपमा” की कहानी बेहद अलग मोड लेने वाली है और सीरियल में बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से अनुपमा की दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।

TRP में नंबर 1 पर छाया रुपाली गांगुली का सीरियल “अनुपमा” (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP की टॉप लिस्ट में बना हुआ सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और देविका एक साथ जमकर डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं। दूसरी ओर राही अपनी टीम को बहुत अच्छे से टॉर्चर करने वाली है और अनुपमा को सबक सिखाने के लिए पाखी भी माही की मदद करेगी। वहीं अनुपमा को जब पता लगेगा की देविका को गंभीर बीमारी है, तो वो चौंक जाएगी औ बहुत परेशान हो जाएंगी, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद वो फैसला करेगी कि वो देविका का इलाज कराएगी और उसकी मदद करेगा।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में मचेगा बवाल (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode 3 September)

इसके बाद फिनाले का दिन आ जाएगा और अनुपमा पूरी शान के साथ फिनाले में एंट्री लेगी और यहा सबको बताएगी कि एक टीम मेंबर के बीमार पड़ने की वजह से देविका उसके साथ डांस करेगी, वहीं राही भी अनुपमा को कड़ी टक्कर देने के लिए फिनाले पहुंचेगी। लेकिन डांस कॉम्पिटिशन में बड़ा बवाल खड़ा होने वाला हैं, क्योंकि राही मीडिया के सामने अनुपमा को खूब जलील करने वाली है, वो अनुपमा से कहेगी वो फिनाले में आना डिजर्व नहीं करती है और वो फिनाले से ठीक पहले वो किसी भी टीम मेट को ऐसे नहीं बदल सकती, राही की ऐसी तेज जुबान देख देविका भी चौंक जाएगी। राही का ऐसा घटिया रवैया देख अनुपमा भी चुप नहीं रहेगी और उसे रारा जवाब देगी और राही अनुपमा को हरा देने की धमकी देगी।

डांस कॉम्पिटिशन में होगा परिवार के सामने खूब तमाशा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today 3 September)

वहीं पूरा परिवार भी फिनाले में अनुपमा और राही को सपोर्ट करने पहुंचेगा, जहां एक बार फिर से लीला का वसुंधरा से सामना होगा। दूसरी ओर प्रार्थना भी अपने परिवार से नजर चुराएगी। इसके बाद प्रेम भी ऐलान कर देगा कि वो नया बिजनेस शुरू करने वाला है और उसे शेफ बनना है