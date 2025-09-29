Anupama Spoiler 29 September प्रार्थना का होगा मिसकैरेज, शाह हाउस में फिर छाएगा मातम, अनुपमा को मनहूस बताएंगे परिवार वाले

Anupama Spoiler 29 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में मच रहा है जमकर बवाल, लोगों को शो की कहानी बेहद ज्यादा पसंद आ रही है. फेमस टीवी सीरियल अनुमपा में अब तक आपने देखा कि नवरात्रि की पूजा करने के बाद अनुपमा वेकेशन पर जाने की तैयारी करती है. वहीं ख्याति, राही और माही भी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती हैं. लेकिन वसुंधरा ख्याति को रोकने की कोशिश करती है. वहीं पराग, ख्याति को जाने की इजाजत दे देता है. इसी के साथ ही अनुपमा पूरी पलटन के साथ वेकेशन पर निकल पड़ती है. वही अब सीरियल अनुपमा की कहानी में बेहद धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है, जिसे देख लोगों को और भी ज्यादा मजा आने वाला है.

अनुपमा के साथ होगा बड़ा हादसा (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

फेमेस टीवी शो अनुपमा के आने वाले आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपनी गर्ल गैंग के साथ वेकेशन पर खूब धमाल मचाने वाली है. वहीं विका और अनुपमा भी खूब मजे करने वाले हैं, इस बीच राही और माही अनुपमा से दूरी बनाकर रखेंगी. इस दौरान अनुपमा खुली आंखों से सपना देखने वाली है, उसे अचानक अपना मरा हुआ बेटा समर दिखेगा, जिसे देखने के बाद वो खूब रोएगी, सपने में समर अपनी मां को मजबूत बनने के लिए कहेगा. वही सपने में समर को देखने के बाद अनुपमा एक बड़े हादसे का शिकार होने वाली है. रास्ते में अनुपमा की बस का एक्सीडेंट होने वाला है, इस भयानक एक्सीडेंट में कई लोग बुरी तरह से घायल होने वाले हैं, वहीं अपने परिवार वालों का हल देखकर अनुपमा बेहद ज्यादा घबरा जाएगी और उसे समझ नहीं आएगा कि वो क्या करें और कैसे सभाले

शाह हाउस में दौबारा छाने वाला मातम (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 29 September)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में आप देखेंगे जल्द ही अनुपमा को पता लगेगा कि प्रार्थना का मिसकैरेज हो गया है. प्रार्थना की तबियत खराब होते ही अनुमा उस भागती हुई अस्पताल लेकर जाएगी, जहां उसे डोक्टर्स ने पता लगेगा कि प्रार्थना का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है और प्रार्थना के बच्चे के मरते ही शाह हाउस में दौबारा मातम छाने वाला है. वहीं अंश अनुपमा उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताने वाला है और उस पर खूब भड़कने वाला है. अंश अनुपमा को कातिल बताने वाला है. इसके बाद पूरे परिवार के साथ-साथ वसुंधरा और ख्याति भी अनुपमा को कोसने वाले हैं और उसे मनहूस बताने वाले हैं. इसी बीच राही भी अनुपमा पर खूब भड़कने वाली है. अपने परिवार की बाते सुनकर एक बार फिर अनुपमा का दिल टूटने वाला है और वो फिर सेघर छोड़ने का फैसला करने वाली है. वहीं अनुपमा अब देविका की देखभाल के लिए अमेरिका जाने का फैसला करने वाली है.