Anupama Spoiler 28 August: “अनुपमा” में मचेगा बवाल! खुशनुमा माहौल बदलेगा मातम में, अनुज का बर्थडे मनाना पड़ेगा भारी, होगी अनुपमा की खूब बेइज्जती

Anupama Spoiler 28 August 2025 Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” को नंबर 1 बनाने के लिए मेकर्स सारे दांव पेंच लगा रहे हैं और सीरियल में बेहतरीन ट्विस्ट और टर्न्स डाल रहे हैं, जो शो को ओर भी मजेदार और दिलचस्प बना रहा है। वहीं अब TRP में नंबर 1 पर चल रहे सीरियल “अनुपमा” की कहानी अलग मोड़ लेने वाली और शो में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो शो को और भी ज्यादा एक्साइटेड बनाने वाला हैं।

सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में होगा बड़ा धमाका, आएंगे बेहतरीन ट्विस्ट और टर्न्स (Anupama Maha twist In Upcoming Episode 28 August )

रुपाली गांगुली के सबसे पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” में अब तक आपने देखा कि अंश और प्रार्थना की शादी हो गई है और दोनों बेहद खुश है। वहीं शाह हाउस में भी प्रार्थना का गृह प्रवेश बड़ी धूमधाम से किया है गया और खूब मौज मस्ती हुई। इसके बाद अंश और प्रार्थना शाह हाउस में अपना हनीमून सेलिब्रेट करते हैं। अब सीरियल “अनुपमा” की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है और खुशनुमा माहौल में मातम छाने वाला है।

TRP में नंबर 1 पर चल रहा रुपाली गांगुली का सीरियल “अनुपमा” (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Is Number 1 In TRP)

TRP में नंबर 1 पर चल रहे सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा पूरे परिवार के साथ जन्माष्टमी का त्योहार सेलिब्रेट करेगी और राधा बनकर डांस परफॉर्मेंस देगी। वहीं पूरा परिवार कृष्ण भगवान की पूजा करते नजर आएगा। इस सबके बाद सीरियल “अनुपमा” में अनुज का जन्मदिन दिखाया जाएगा, जिसे अनुपमा बेहद धूमधाम से सेलिब्रेट करने का प्लान बनाएगी और घर पर एक शानदार पार्टी रखेंगी। वहीं अनुज के जन्मदिन पर अनुपमा मंदिर भी जाएगी, जहां उसे राही मिलेगी। मंदीर में ही राही और अनुपमा की जबरदस्त बहस शुरू हो जाएगी और राही, अनुपमा को खूब ज्यादा जलील करेगी और भला बुरा कहा

गौतम चालेगा अपनी गंदी चाल (Anupama Today Episode 28 August Update)

दूसरी ओर गौतम अपनी गंदी चाले चलने से बाज नहीं आएगा और अंश को सबक सिखाने का सोचेगा। गौतम राही के साथ चोरीछिपे शादी करने का प्लान बनाएगा, ताकी वह शाह हाउस में घुस सके, ऐसा होने के बाद पूरा शाह परिवाप सदमें में आ जाएगा और सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वहीं जस्सी को भी पता लगेगा कि पराग ने डांस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए पैसे भरे थे और इस बात के सामने आते ही जस्सी गुस्से से आगबबूला हो जाएगी और उसे धोखेबाज कहेगी।

शाह हाउस का खुशनुमा माहौल बदलेगा मातम में (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today 28 August)

वहीं शादी के बाद अंश और प्रार्थना की जिंदगी में बड़ा तूफान आने वाला है और शाह हाउस का खुशनुमा माहौल मातम में बदलने वाला है, क्योंकि खुशी के माहौल में प्रार्थना की तबियत अचानक खराब हो जाएगी और उसका मिसकैरेज हो जाएगा और इस खबर के सामने आते ही हर कोई शोक में दूब जाएगा।