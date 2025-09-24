Anupama Spoiler 24 September: शो में मचेगा जबरदस्त तहलका! होगा अनुपमा के साथ बड़ा हादसा, गौतम भी चलेगा गंदी चाल

Anupama Spoiler 24 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ इन दिनों टीवी पर जबरदस्त तहलका मचा रहा है, शो अनुपमा के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ख्याति घर आते ही पराग को सब सच बताती है कि उसने अनुपमा को अंधा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पराग, गैतम को घर से निकालने के बाद उसे भी घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, वही राही भी उसे खूब लताड़ लगाती है, अब सीरियल ‘अनुपमा’ के आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है और ये शो अब इस हफ्ते की TRP में भी धमाल मचाने वाला है.

सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में मचेगा जबरदस्त तहलका (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

फेमस टीवी सीरियल “अनुपमा” में आप देखेंगे कि अनुपमा के घर में चोर घुस आएगा, जिसे देख, अनुपमा हाथ में क्रिकेट का बल्ला उठा लेगी और किंजल देखेंगी की उसका सारा सामान गायब हो रहा है, जिसके बाद अनुपमा को पता लगेगा कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा तोषु है, जो घर से खाना तक चुराकर खाने के लिए आया है इसके बाद अनुपमा एक बार फिर अपने बेटे पर परिवार के सामने हाथ उठा देंगी और उसे सुधरने के लिए कहेगी, वहीं किंजल भी तोषु को खूब सुनाने वाली है.

देविका को बचाने के लिए जान लगा देगी अनुपमा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 24 September)

रुपाली गांगुली के सीरियल “अनुपमा” में आप देखेंगे कि अनुपमा लीला के कहने पर मुंबई जाने से मना कर देगी और डांस रानीज अकेले ही मुंबई जाने के लिए बोलेगी, जिसके बाद अनुपमा के डांस का सफर यहीं खत्म हो जाएगा. वहीं अनुपमा को पता चलेगा कि देविका की तबियत दिन पर दिन बिगड़कती जा रही है और कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, जिसे देख वो अपनी दोस्त के लिए और भी परेशान हो जाएगी. देविका को बचाने के लिए अनुपमा जान लगा देगी. अनुपमा अपनी दोस्त देविका की सारी ख्वाहिशें पूरी करने का वादा करेगी.

अनुपमा के साथ होगा बड़ा हादसा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler 24 September)

सीरियल “अनुपमा” में दिखाया जाएगा कि अनुपमा, देविका की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वेकेशन पर लेकर जाएगी, इस दौरान किंजल और प्रार्थना भी उनके साथ होंगे. अनुपमा और देविका इस वेकेशन पर खूब मजे करने वाले हैं और जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल जीने वाले हैं. वहीं इस वेकेशन के दौरान बड़ा हादसा होने वाला है. अनुपमा का बेची तोषु उनके इस प्लान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाला है