Anupama Spoiler 23 September Spoiler: अनुपमा का अमेरिका जाने का सपना होगा चकनाचूर! ख्याति करेगी अपने गुनाहों को कबूल

Anupama Spoiler 23 September Spoiler Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ में मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो शो को और भी ज्यादा मसालेदार बना रहे है और लोगों को यह सीरियल पहले से भी ज्यादा पसंद आ रहा है. फेमेस टीवी शो ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा, पराग के सामने गौतम की पोल खोल देती है, जिसके बाद पराग का पारा हाई हो जाता है और वो गौतम को घर से बाहर निकाल देता है और इतनी बेइज्जती के बाद गौतम भी पराग को बर्बाद करने की कसम खा लेता है, वहीं ख्याति अनुपमा से पूछती है कि उसने पराग को पूरा सच क्यों नहीं बताया की उसकी मैने ही तुम्हारी आई ड्रॉप के साथ छेड़खानी की थी, इसे पर अनुपमा कहती है कि उस खूद सबके सामने अपनी गलती मान लेनी चाहिए. वहीं अब सीरियल अनुपमा की कहानी में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो शो की TRP आसमान तक पहुंचाने वाला है.

सीरियल ‘अनुपमा’ अपकमिंग एपिसोड (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा के जाने के बाद ख्याति पराग को सब सच बता देंगी और जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा और पराग, ख्याति को भी घर से जाने के लिए कह देगा. ख्याति का सच जानकर वसुंधरा भी गुस्से से पागल हो जाएगी और उसे पूरे परिवार के सामने ताने मारने लगेगी और कहेगी की बदले की आग में इतना भी नहीं अंधा होना चाहिए, लेकिन ये भी कहेगी कि ख्याति ने अपनी गलती मानी तो सही..

लीला सोचेगी अनुपमा से पैसा कमाने का तरीका (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 23 September)

दूसरी ओर अनुपमा एक इवेंट में जाने का फैसला करेगी और डांसर रानीज को मुंबई आने के लिए कहेंगी, जिसके बाद लीला डांसर रानीज को आंख दिखाएगी और अनुपमा को भी इवेंट में जाने से रोकेगी और वो डांसर रानीज के साथ इवेंट में नहीं जा पाएगी और शाह हाउस की जिम्मेदारी उठाएगी. वहीं लीला सोचेगी की कैसे वो अमुपमा के सहारे से बेहद अमीर बन सकती है. दूसरी और देविका की हालत दिन पर दिन बिगड़ता देख अनुपमा भी बई जाने के बारे में सोचनाबंद कर देगी और अपनी बेस्टफ्रेंड की देखभाल में लग जाएगी.

अमेरिका जाने का सपना होगा चकनाचूर (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler 23 September)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में दिखाया जाएगा कि डांसर रानीज से अलग होते ही अनुपमा का अमेरिका जाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा. लेकिन अनुपना निराश नहीं होगी और वो देविका और किंजल के साथ लंबे बेकेशन पर निकल जाएगी, जहां वो अब तक के सबसे अच्छे पल जीने वाली है. वहीं कहा जा रहा है कि अनुपमा का मुंबई न जाने से शो में से 5 लोगों का पता साफ होने वाला है जैसे डांस रानीज, सरिता ताई और पंडित मनोहर किरदारों का