Anupama Spoiler 22 September Spoiler: गौतम खाएगा पराग को बर्बाद करने की कसम, अनुपमा फिर करेगी अपने बेटे तोषु को सीधा

Anupama Spoiler 22 September Spoiler Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ अपनी छप्परफाड़ TRP के साथ टीवी पर खूब धूम मचा रहा है और लोगों को शो के धमाकरेदार ट्विस्ट और टर्न्स लोगों को काफी पसंद आ रहा है. फेमस टीवी शो ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा की बातें सुनते ही पराग का पारा हाई हो जाता है और वो गौतम को घर से बाहर निकाल फेकता है, ऐसा होने के बाद गौतम पराग को बर्बाद करने की कसम खा लेता है और उसे सड़क पर लाने का दावा करता है. इसके बाद पराग अनुपमा से हाथ जोडडकर खूब माफी मांगता है. अब अनुपमा की कहानी में आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिसे देख दर्शकों को और भी मजा आने वाला है.

अनुपमा की कहानी होगी और भी मजेदार (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

रुपाली गांगुली के सीरियल अनुपमा के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम को घर से बाहर निकलने के बाद अनुपमा और पराग अकेले में बात करेंगे और इस दौरान पराग अनुपमा से माफी मागेंगा और उसे सब ठिक करने के लिए धन्यावाद भी कहेगा और बोलेगा कि आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी प्रार्थना खुश है. इसके अलावा पराग अनुपमा से सवाल करेगा कि क्या वो फिर से मुंबई जाने वाली है, इस सवाल का जवाब अनुपमा नहीं देने वाली है, ऐसे में पराग अनुपमा को ये भी बताएगा कि वो अपनी बेटी प्रार्थना को लेकर बेहद परेशान रहता है, जिसके बाद अनुपमा उससे वादा करती है, कि वो कोशिश करेगी की प्रार्थना को शाह हाउस में कोई दिक्कत न हो. इसके बाद अनुपमा अपने घर लौट जाएगी.

ख्याति और पराग में होगा तगड़ा झगड़ा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 22 September)

फेमस टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ख्याति, अनुपमा के ऑटो के सामने आकर खड़ी हो जाएगी और पूछेगी कि उसने पराग को सच क्यों नहीं बताया, वो चाहती, तो सब कुछ उगल देती कि मैने ही तुम्हारी आई ड्रॉप के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद अनुपमा उसे शांत होने को कहती है. इतना ही नहीं ख्याति जल्द ही अनुपमा और पराग के रिश्ते पर सवाल खड़ा करेगी और पूछेगी आखिर उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती कब हुई. इसी वजह से ख्याति और पराग झगड़ा होगा और.ख्याति कहेगी कि वो अनुपमा को कभी माफ नहीं करने वाली.

फिर अपने बेटा तोषु को उतरेगा अनुपमा का गुस्सा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler 22 September)

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आपको दिखायेंगे कि किंजल के कमरे में कोई घुस आया है और उसके कमरे में चोरी होने वाली है, वही घर में अनुपमा को भी किसी का परछाई नजर आएगी, जिसके बाद दोनों को लगेगा कि घर में गौतम घुस गया है. वहीं चोरों को निपटाने के लिए अनुपमा हाथ में क्रिकेट का बल्ला थाम लेगी, लेकिन उसे पता चलेगा कि घर में चोरी छिपे चोर नहीं बल्कि उसा बेटा तोषु घुस गया है. जिसके बाद फिर अनुपमा का गुस्सा उस पर निकलने वाला है.