Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक

Anupama Spoiler 18 September Spoiler Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ इन दिनों अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से बेहद मजेदार बना हुआ है और शो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है. फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा अनुपमा अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गणेश विसर्जन करती हैं और सब बेहद खुश दिख रहे होते हैं. इसी बीच अनुपमा के बेटे तोषु के पीछे कुछ गुंडे लग जाते है और उस पर बंदूक तान देते हैं, वहीं अनुपमा कैसे भी करके उसे बचाती है. वहीं अब सीरियल ‘अनुपमा’ की कहानी में बेहद तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिससे अनुपमा की जिंदगी में खूब बवाल मचने वाला है.

अनुपमा करेगी कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को पता लगेगा की कैसे गौतम उसके हाथ धोकर उसके पिछे पड़ गया है और उसकी साजिशो की पोल खुलते ही,अनुपमा का पारा हाई हो और वो फैसला करेगी कि वो अब कैसे भी गौतम को सबक सिखाकर रहेगी. अनुपमा सुबह होते ही कोठारी हाउस पहुंच जाएगी, जहां पराग उसे देख चौंक जाएगा. वहीं अनुपमा कोठारी हाउस में बहुत बड़े बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं और गौतम भी उसके निशाने पर आने वाला है.

गौतम का होगा भंडाफोड़ (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 18 September)

सीरियल ‘अनुपमा’ में आप देखेंगे कि अनुमा पूरे परिवार वालों को बताएंगी की कैसे गौतम सबकी आंखों में धूल झोक रहा है और धोखा दे रहा है, ये बात सुनते ही पराग का पारा भी आसमान छू जाएगा और वो अनुपमा के हाथ में डंडा थमा देगा और अनुपमा भी अपने हाथ से यो मौका नहीं छोड़ेगी और जमकर गौतम की पिटाई करेगी. वहीं परिवार वालों को पता लग जाएगा कि गौतम सालों से प्रार्थना को परेशान कर रहा है, इतना पिटने के बाद गौतम भी अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगेगा, अनुपमा के बाद प्रेम भी गौतम पर अपना गुस्सा निकालने वाला है.

राही की आएगी अकल ठिकाने (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler 18 September)

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पराग सबके सामने गौतम की धज्जियां उड़ाने वाला है. वहीं गौतम भी पराग को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा लेगा और उसे बिजनेस में बरबाद कर देगा. अनुपमा का चंदी वाला रुप देख राही की भी अकल ठिकाने आने वाली हैं और वो भी मौका मिलते ही अपनी मां से माफी मागने वाली है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा कम नहीं होता और वो उसे माफी देने से मना करने वाली है. दूसरी ओर ख्याति को भी अपनी पोल खुलने का डर रहेगा