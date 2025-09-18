Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक
Home > मनोरंजन > टीवी > Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक

Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक

Anupama Maha Twist Today Episode 18 September: इन दिनों सीरियल “अनुपमा” में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का यह शो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा हैं. सीरियल “अनुपमा” में आप आज देखेंगे कि अनुपमा कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है और गौतम को सबक सिखाने वाली है.

By: chhaya sharma | Published: September 18, 2025 12:10:51 PM IST

Anupama Spoiler 18 September Spoiler Upcoming Episode
Anupama Spoiler 18 September Spoiler Upcoming Episode

Anupama Spoiler 18 September Spoiler Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ इन दिनों अपने धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स की वजह से बेहद मजेदार बना हुआ है और शो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है. फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा अनुपमा अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गणेश विसर्जन करती हैं और सब बेहद खुश दिख रहे होते हैं. इसी बीच अनुपमा के बेटे तोषु के पीछे कुछ गुंडे लग जाते है और उस पर बंदूक तान देते हैं, वहीं अनुपमा कैसे भी करके उसे बचाती है. वहीं अब सीरियल ‘अनुपमा’ की कहानी में बेहद तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिससे अनुपमा की जिंदगी में खूब बवाल मचने वाला है.

अनुपमा करेगी कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा को पता लगेगा की कैसे गौतम उसके हाथ धोकर उसके पिछे पड़ गया है और उसकी साजिशो की पोल खुलते ही,अनुपमा का पारा हाई हो  और वो फैसला करेगी कि वो अब कैसे भी गौतम को सबक सिखाकर रहेगी. अनुपमा सुबह होते ही कोठारी हाउस पहुंच जाएगी, जहां पराग उसे देख चौंक जाएगा. वहीं अनुपमा कोठारी हाउस में बहुत बड़े बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं और गौतम भी उसके निशाने पर आने वाला है. 

गौतम का होगा भंडाफोड़ (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 18 September)

सीरियल ‘अनुपमा’ में आप देखेंगे कि अनुमा पूरे परिवार वालों को बताएंगी की कैसे गौतम सबकी आंखों में धूल झोक रहा है और धोखा दे रहा है, ये बात सुनते ही पराग का पारा भी आसमान छू जाएगा और वो अनुपमा के हाथ में डंडा थमा देगा और अनुपमा भी अपने हाथ से यो मौका नहीं छोड़ेगी और जमकर गौतम की पिटाई करेगी. वहीं परिवार वालों को पता लग जाएगा कि गौतम सालों से प्रार्थना को परेशान कर रहा है, इतना पिटने के बाद गौतम भी अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगेगा, अनुपमा के बाद प्रेम भी गौतम पर अपना गुस्सा निकालने वाला है.

राही की आएगी अकल ठिकाने (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler 18 September)

सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पराग सबके सामने गौतम की धज्जियां उड़ाने वाला है. वहीं गौतम भी पराग को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खा लेगा और उसे बिजनेस में बरबाद कर देगा. अनुपमा का चंदी वाला रुप देख राही की भी अकल ठिकाने आने वाली हैं और वो भी मौका मिलते ही अपनी मां से माफी मागने वाली है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा कम नहीं होता और वो उसे माफी देने से मना करने वाली है. दूसरी ओर ख्याति को भी अपनी पोल खुलने का डर रहेगा

Tags: Anupama Maha TwistAnupama SpoilerAnupama Today EpisodeAnupama TwistAnupama upcoming episodeRupali Ganguly Serial Anupama
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक
Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक
Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक
Anupama Spoiler 18 September Spoiler: कोठारी हाउस में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा, अनुपमा सिखाएगी गौतम को सबक