Anupama Spoiler 17 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में होगा बड़ा हंगामा! अनुपमा बचाएगी गुंडों से बेटे की जान, किंजल का करवाएगी तलाक
Anupama Maha Twist Today Episode 17 September: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल “अनुपमा” में आने वाला है अब तक का धमाकेदार ट्विस्ट। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा अपने बेटे तोषु की जमकर धुलाई करने वाली है और उसकी अकल टिकाने लाने वाली है।

Published: September 17, 2025 11:11:52 AM IST

Anupama Maha Twist Today Episode 17 September
Anupama Maha Twist Today Episode 17 September

Anupama Spoiler 17 September Upcoming Episode: रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का सीरियल ‘अनुपमा’ अपने जोरो पर है, मेकर्स शो में एक के बाद एक मजेदार ट्विस्ट डाल रहे हैं, जो लोगों बेहद पसंद आ रहे है. फेमस टीवी शो ‘अनुपमा’ के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डांस कॉम्पिटिशन की विनर बनने के बाद अनुपमा का उसके मोहल्ले में भव्य स्वागत होता है, हर कोई उसकी जीतने से बेहद खुश होता है, लेगों का इतना प्यार देखने के बाद अनुपमा बेहद इमोशनल भी हो जाती है. वही पाखी को हार बर्दाश्त नहीं होती है और वो अनुपमा से बहस करती है. अब टीवी सीरियल अनुपमा में बेहद ही धमाकेदार ट्विस्ट लोगों को देखने को मिलने वाला हैं, जिससे शो और भी अमेजाद होने वाला है. 

खतरनाक गुंडों से अपने बेटे की जान बचाएगी अनुपमा (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

फेमस टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा खूब धूमधाम से गणेश विसर्जन करेगी और बप्पा से वापस घर आने का अनुरोध भी करेगी. इसी बीच कुछ खतरनाक गुंडे तोषु पर जानलेवा हमला कर देंगे, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर अनुपमा के पास भागेगा और वहीं वो खतरनाक गुंडे अनुपमा के सामने ही तोषु पर बंदूक तान देंगे. अनुपमा इस मामले को अपने हिसाब से सभालेगी और उसके कहने पर ही वो गुंडे तोषु को पैसे लोटाने के लिए कुछ समय की मौहलत देंगे और अनुपमा की वजह से आज तोषु अपनी जान से हाथ धोते-धोते बचेगा. 

 तोषु की अकल ठिकाने लगाएगी अनुपमा (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 17 September)

सीरियल ‘अनुपमा’ में आप आगे देखेंगे कि अनुपमा गुंडों से तो तोषु को बचा लेगी, लेकिन वो तोषु को  सबके सामने खुब सुनाएगी और उसे डंडे से मारेगी और अपने बेटे की अच्छी तरह अकल ठिकाने लाने का फैसला करेगी और उसे सुधारने का आखिरी मौका देगी. अनुपमा गुस्से से इतना पागल हो जाएगी कि किंजल से तोषु को तलाक देने तक कह देगी और दावा करेगी की अगर वो तोषु के साथ रहेगी, तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी. अनुपमा की ये बात सुनकर किंजल भी खूब आंसू बहाएगी. अनुपमा से बेइज्जत होने के बाद और उसकी ऐसी बाते सुनने के बाद तोषु अपनी मां से लड़ने लगेगा और कहेगा कि उसकी जिंदगी की बरबादी की वजह अनुपमा है. ये सुनते ही अनुपमा का पारा फिर हाई हो जाएगा और वो फिर तोषु को मारना शुरु कर देगी. 

अनुपमा का चंडी अवतार (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler 17 September)

वहीं अनुपमा का इतना खतरनाक और चंडी अवतार देख,राही भी घबरा जाएगी और उसकी सांसे अटक जाएगी और जमाने बाद राही अपनी मां से तमीज से बात करेगी, वहीं अनुपमा तोषु के बाद राही की भी जमकर कलास लगाने वाली है और उसे खूब खरीखोटी सुनाने वाली है. कहा जा रहा है कि रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में किंजल और तोषु के तलाक की खबर सुनते ही राखी दवे की एंट्री हो सकती है और वो तो तोषु की शक्ल से भी नफरत करती है.

