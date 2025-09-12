Anupama Spoiler 12 September: रुपाली गांगुली के सीरियल में होगा बड़ा कांड! ख्याति करेगी अनुपमा को निपटाने की कोशिश, आखिरी सांसे गिनेगी देविका

Anupama Spoiler 12 September Upcoming Episode: टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल “अनुपमा” ने एक बार फिर टीवी के सभी शोज को धूल चटा दी है और नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा किया है. मेकर्स शो को मजेदार बनाने के लिए खूब मिर्च मसाला भर रहे हैं, जिसकी वजह शो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है. रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के सीरियल ‘अनुपमा’ में अब तक आपने देखा कि गौतम की गंदी चाल की वजह से अनुपमा एक अंधेरे कमरे में बंद हो जाती है और वहां से बचकर निकलने की काफी कोशिश भी करती हैं, जिसकी वजह से उसके साथ बड़ा हादसा भी होता है. लेकिन पराग सही समय पर उसे बचा लेता है. वही जान बचने के बाद अनुपमा सीधा डांस फिनाले के स्टेज पर पहुंचती है, लेकिन इससे पहले ही अनुपमा को हराने के लिए ख्याति उसकी आई ड्रॉप के साथ छेड़खानी करती है और वो उसी आई ड्रॉप को आंखों में डाल लेती है. वही अब अनुपमा की काहनी में बेहद बड़ा ट्विस्ट आने वाले है, जिसकी वजह से सीरियल और भी मजेदार होने वाला है.

सीरियल “अनुपमा” की कहानी में आगेगा अब तक का सबेस बड़ा ट्विस्ट (Anupama Maha Twist In Upcoming Episode)

टीआरपी (TRP) लिस्ट में नंबर 1 पर छाया सीरियल “अनुपमा” के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा डांस के लिए फिनाले के स्टेज पर पहुंचते ही, जहा उसे धूंधला-धूंधला दिखने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डंस करने का फैसला लेती है और हार नहीं मानती है. वहीं राही में डांस शुरू होने पहले खुद को मोटीवेट करती है और सोचती है कि वो अपनी अनुपमा को कड़ी टक्कर देगी और दावा करेगी कि ये डांस शो सिर्फ वो ही जीतेगी. वहीं डांस फिनाले शुरु होते ही अनुपना भगवान कृष्ण का नाम लेकर स्टेज पर पहुंचेगी, लेकिन डांस करते हुए अनुपमा को दिखना बंद हो जाएगा

केंसर के 4 स्टेज पर अपनी आखिरी सांसे गिन रही है देविका (Rupali Ganguly Serial “Anupama” Spoiler Today Episode 12 September)

वहीं घर वालों को भी इस बात का पता लगने वाला है कि अनुपना को दिखना बंद हो गया है, जिसके बाद सभी हैरान परेशान हो जाएंगे, वहीं ख्याति के बैग से आई ड्रॉप गिर जाएगा, जिसके बाद पराग को उस पर शक होगा, लेकिन ख्याति उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी. वही अनुपमा स्टेज पर शानदार डांस करेगी और उसका ऐसा बेहतरीन परफॉर्मेंस देककर ख्याति हैरान रह जाएगी. वही राही भी अनुपमा को डांस शो में काटे की टक्कर देने वाली है. वहीं शोज के जज एलान करेगे कि नुपमा डांस कॉम्पिटिशन की विनर बन गई है और ये सुनते ही अनुपमा बेहद खुश हो जाएगी और इमोशनल होकर रोने लगेगी. लेकिन राही अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और गुस्से से पागल हो जाएगी, वहीं अनुपमा को खुश देख वसुंधरा और ख्याति का भी दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन डास फिनाले खत्म होते ही अनुपमा सबको बताएगी की उसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है और उसे सब धुंधला दिख रहा है, तो सभी घर वाले परेशान हो जाएगे। वहीं दूसरी और देविका की तबियत भी खराब होने लगेगी और वो केंसर के 4 स्टेज पर अपनी आखिरी सांसे गिन रही होगी।