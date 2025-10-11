इससे बुरा क्या…अमिताभ बच्चन ने 15000 लोगों के सामने कह दी ऐसी बात, चौंक गईं थी रेखा
70-80 के दशक में बिग बी का नाम एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा से जुड़ा. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया जिसमें से एक फिल्म 'सिलसिला' थी.

Amitabh Bachchan Birthday: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)  82 साल के हो गए हैं. बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन किसी परिचय के मोहताज नहीं है. कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करके उन्होंने महानायक का तमगा हासिल किया है. 82 साल की उम्र में भी बिग बी बेहद एक्टिव हैं. चाहे फिल्मों में एक्टिंग की बात हो या टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करना हो, बिग बी हमेशा दूसरे लोगों से दस कदम आगे चलते हैं. प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने तो काफी झंडे गाड़े हैं लेकिन रियल लाइफ की वजह से भी वह काफी सुर्ख़ियों में रह चुके हैं. 70-80 के दशक में उनका नाम एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा से जुड़ा. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया जिसमें से एक फिल्म सिलसिला थी. आज हम आपको इसी फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बताएंगे जिसका जिक्र रेखा ने खुद एक इंटरव्यू में किया था.

अमिताभ ने दी सलाह तब जान में जान आई 

रेखा ने साल 2015 में दिए एक इंटरव्यू में फिल्म सिलसिला की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा साझा किया था. रेखा ने बताया कि फिल्म में उन्हें एक बेहद इंटेंस सीन देना था लेकिन वे इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थीं. सीन सुबह 5 बजे शूट होना था, रेखा के अनुसार वहां 15000 लोगों की भीड़ जुटी हुई थी. ऐसे में रेखा बिलकुल भी इस सीन पर फोकस नहीं कर पा रहीं थीं. रेखा ने फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा से समय मांगा लेकिन उन्होंने ‘ना’ कह दिया. रेखा बताती हैं कि तब अमिताभ आगे आये और उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसके बाद रेखा की जान में जान आई. 

सीन शूट होने के बाद रेखा ने अमिताभ को लगाया गले 

रेखा जब सीन को लेकर बेहद नर्वस हो रहीं थीं तब अमिताभ ने उन्हें फेमस हॉलीवुड एक्टर जेम्स डीन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया. अमिताभ ने रेखा से कहा, ‘फिल्म Giant की शूटिंग के दौरान जेम्स को भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना करना पड़ा था; शूटिंग देखने वहां कई लोग मौजूद थे ऐसे में जेम्स भीड़ की तरफ मुड़े और पेशाब करने लगे इससे उन्हें बहुत रिलैक्स फील हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा कि – इससे बुरा क्या हो सकता है…इसके बाद उन्होंने एकदम परफेक्ट शॉट दिया’. रेखा ने इंटरव्यू में बताया कि अमिताभ की इस सलाह के बाद उनमें भी कॉन्फिडेंस आ गया और वे इस शॉट को बहुत अच्छे से दे पाईं. सीन शूट होने के बाद रेखा ने अमिताभ को गले लगा लिया था.

अमिताभ को कॉपी करती हैं रेखा?

रेखा ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वह अमिताभ बच्चन को कॉपी करती थीं. फिल्म मैडम एक्स में उन्होंने बिग बी की कई अदाओं और स्टाइल को कॉपी किया था. रेखा ने कहा था, हमने एक-दूसरे पर असर डाला, मैंने उनके साथ तकरीबन दस फिल्में कीं, इतने सालों में उनका असर तो हुआ ही होगा. 

