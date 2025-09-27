Ameesha Patel को है इस शख्स संग वन-नाइट स्टैंड की चाहत! कहा- उनके लिए मैं अपने…
Ameesha Patel Crush Tom Cruise: एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में सबके सामने अपन क्रश के साथ वन नाइट स्टैंड की चाहत के बारे में बताया है. आइए जानते हैं उस शख्स का नाम

By: Preeti Rajput | Published: September 27, 2025 8:04:52 AM IST

Ameesha Patel Want One Night Stand With Crush: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल (Ameesha Patel) कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस ने अभी तक शादी नहीं की है. 50 की उम्र के बाद भी वह काफी खूबसूरत और यंग नजर आती हैं. एक्ट्रेस को उनकी बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि वह किस शख्स के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती हैं. एक्ट्रेस का बयान सुन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. 

गदर की सकीना को है इस शख्स पर क्रश 

फिल्मकहो ना प्यार‘, ‘गदर’ और ‘गदर 2’ जैसी तमाम हिट फिल्में देने वाली एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) के साथ पॉडकास्ट पर किया है. अमीषा पटेल ने बताया किउन्हें टॉम क्रूज पर क्रश है. अगर आप कभी भी उनके साथ पॉडकास्ट करें, तो मुझे बुला लीजिएगा. मुझे बचपन से ही टॉम क्रूज (Tom Cruise) काफी पंसद है. मेरे पेंसिल बॉक्स में भी उनकी तस्वीर रहती थी. मेरी फाइल्स में भी उनकी तस्वीरें मौजूद थी. यहां तक की कमरे में भी पोस्टर था. मैं सिर्फ उनके लिए अपने सारे उसूलों को साइड में रख देती हूं. 

शादी तक करना चाहती हैं एक्ट्रेस 

अमीषा पटेल ने आगे कहा कि- मैं अपने क्रश टॉम क्रूज के लिए कुछ भी कर सकती हूं. अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं उनके साथ वन नाइट स्टैंड कर सकती हूं. तो मैं इसका जवाब हां में ही दुंगी. बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने प्यार का इजहार किया है. वह इससे पहले भी एक इवेंट के दौरान टॉम क्रूज के लिए अपने प्यार का इजहार कर चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि- अगर मौका मिलता तो मैं उनसे शादी कर लेती.

