Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 50 की उम्र में भी 'सकीना' से नहीं उतर रहा बोल्डनेस का खुमार, इस तरह खिंचवाई फोटो और दिखा दिया 'वो'

Ameesha Patel Pics: 50 साल की उम्र में भी गदर की सकीना यानी अमीषा पटेल से बोल्डनेस का खुमार नहीं उतर रहा है। अमीषा पटेल ने हाल में इंस्टाग्राम पर ऐसी फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देख फैंस ही शर्म से लाल हो रहे हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 10, 2025 12:27:09 IST

Ameesha Patel New Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन, उनके फैंस आज भी उन्हें गदर की सकीना ही मानते हैं। गदर फिल्म में सकीना बनकर अमीषा पटेल ने सिर्फ खूबसूरत अदाकारी नहीं दिखाई थी, बल्कि अपनी सादगी से भी दिल जीत लिया था। वहीं, गदर की रिलीज के सालों बाद अमीषा अपना ऐसा अवतार सोशल मीडिया पर दिखा रही हैं, जिसे देख फैंस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। जी हां, अमीषा पटेल ने 50 की उम्र में अपनी नई और सुपर सेक्सी तस्वीरों से लोगों के होश उड़ा दिए हैं।

अमीषा पटेल की लेटेस्ट फोटोज देख फैंस हुए दीवाने

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की ऑफ शॉल्डर ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं। अमीषा की यह ड्रेस इतनी रिवीलिंग है कि उनका क्लीवेज साफ झलक रहा है।  

50 साल की हो चुकीं अमीषा का हद से ज्यादा बोल्ड और सुपर सेक्सी अंदाज देख फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं। वहीं, कुछ लोग उन्हें बोल्ड लुक के लिए बातें भी सुना रहे हैं। लेकिन, अमीषा को इन सब बातों से कोई ऐतराज नहीं है और उन्होंने बिना ब्रा के रिवीलिंड ड्रेस में बेबाकी से अपना हुस्न दिखाया है।

अमीषा पटेल की लेटेस्ट फोटोज पर लोग जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं। एक यूजर ने अमीषा का ग्लैमरस सेक्सी अवतार देख लिखा, अमेजिंग लुक मैम। तो दूसरे ने लिखा, सकीना के चार्म का कोई मुकाबला नहीं है। 

बोल्ड लुक्स से बटोर रही हैं सुर्खियां

अमीषा पटेल के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर हैं। आखिरी बार वह तौबा तेरा जलवा नाम की फिल्म में नजर आई थीं। उससे पहले अमीषा ने गदर 2 में फैंस को इंप्रेस किया था। हालांकि, गदर 2 की रिलीज के बाद एक्ट्रेस और डायरेक्टर के बीच कई कंट्रोवर्सीज भी हुईं जिसके बाद वह सिल्वर स्क्रीन पर न के बराबर ही नजर आ रही हैं।

हालांकि, अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने बोल्ड-सिजलिंग अवतार से फैंस को इंप्रेस करती रहती हैं। बता दें, फैंस भी अमीषा की तस्वीरों-वीडियो को पसंद करते हैं और तारीफों की झड़ी लगा देते हैं। 

