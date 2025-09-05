रोमांटिक फिल्मों को छोड़ क्योंकि कॉमेडी की तरफ बड़ी Alia Bhatt? वजह जान हो जाएंगे हैरान

Entertainment News: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं, लोग उनकी अदाकारी को बेहद पसंद करते हैं। आलिया भट्ट ने अपने सफल करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और उनके रोल भी अलग होते, जो लोगों हमेशा याद रहने वाले हैं। लेकिन अब एक्ट्रेस बदलाव लाना चाहती हैं और कुछ अलग करना चाहती है और इसकी वजह भी काफी पर्सनल है और वो है उनकी बेटी।

फिल्मों में अलग रोल करना चाहती हैं आलिया भट्ट?

दरअसल, आलिया भट्ट ने कई सारी फिल्मों में काम किया है और उनके किरदार काफी हटकर और बोल्ड रहे हैं। वहीं एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में जब एक्ट्रेस से पूछा गया की उनकी बेटी ने उनकी कौन सी फिल्म देखी है, तो आलिया भट्ट ने जवाब में कहा- उन्होंने अब तक ऐसी कोई भी फिल्म नहीं की है, जिसे राहा (Raha) देख सके। एक्ट्रेस ने आगे कहा- मैं जब से मां बनी हूं, तो मेरा इंटरेस्ट कॉमेडी की तरफ ज्यादा हो गया है। आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन बातचीत में कहा- कॉमेडी की तरफ मुझे इसलिए जाना है, क्योंकि वो मैने आज तक नहीं की है। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे इंस्पायर हो सकें और जो आपको उसकी ओर खींचे।

अपनी बेटी के लिए बदलाव लाना चाहती हैं आलिया भट्ट

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने आगे बात करते हुए कहा- वह एक ऐसा सिनेमैटिक वर्ल्ड बनाना चाहती हैं, जिसे उनकी बेटी (Raha) भी देखें और हंसे और वो भी ऐसी ही फिल्में करना चाहती हैं, जिसे उनकी बेटी देखे और बहुत एंजॉय भी करे। वैसे तो आलिया ने अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनकी ऐसी बातों से हिंट मिलता है कि वो जल्द ही किसी कॉमेडी फिल्म में नजर आ सकती हैं।

आलिया भट्ट अपकमिंग फिल्म

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की पकमिंग फिल्म की बात करें तो वो आखरी बार फिल्म “जिगरा” में नजर आई थी, जिसमें उनकी दमदार अदाकारी की तारीफ हर जगह हुई थी। एक्ट्रेस ने फिल्म में खूब एक्शन भी किया था। फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शरवरी वाघ लीड रोल में हैं। वहीं अब आलिया लव एंड वॉर में नजर आने वाली हैं जो संजय लीला भंसाली की फिल्म है। फिल्म में रणबीर कपूर और विकी कौशल भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं।