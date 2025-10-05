जब रवीना ने खोली पोल, रेखा की हरकतों से परेशान हो गए थे अक्षय कुमार, उनसे दूर भागते थे

Akshay Kumar Affair: बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के अफेयर के किस्से बड़े मशहूर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार ना सिर्फ रवीना टंडन, बल्कि शिल्पा शेट्टी और रेखा तक से अपनी करीबी के चलते चर्चाओं में रह चुके हैं. रवीना टंडन के साथ तो अक्षय कुमार ने सीक्रेट तौर पर सगाई तक कर ली थी लेकिन बात शादी तक पहुंच पाती उससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था. हालांकि, क्या अक्षय कुमार का अफेयर रेखा के साथ भी था ? इस सवाल का जवाब खुद रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में देते हुए पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी. आइए जानते हैं…

रवीना के साथ था सीरियस अफेयर

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मिड 90’s के दौर में बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज के अफेयर के किस्से सुनाई देते थे. इसमें सबसे ज्यादा किसी पर लोगों की नजर थी तो वो थे अक्षय कुमार और रवीना टंडन. बताते हैं कि साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म ‘मोहरा’ की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच नजदीकियां बढीं थीं. 1995 तक दोनों सीरियस रिलेशन में आ चुके थे. हालांकि, दोनों ने ही अपने रिश्ते को सार्वजानिक नहीं किया था. दोनों ने सगाई भी कर ली थी लेकिन शादी से पहले ही इनके रास्ते जुदा हो गए थे.

अक्षय के रेखा के साथ अफेयर पर बोलीं रवीना

इस बीच साल 1996 में फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी रिलीज हुई जिसमें अक्षय, रवीना और रेखा तीनों मुख्य भूमिका में थे. बताते हैं कि इसी दौरान अक्षय और रेखा की नजदीकियों की अफवाह उड़ी. दरअसल, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा घर का बना खाना अक्षय के लिए लेकर आती थीं. जब रवीना से इनके अफेयर के बारे में सवाल किया गया तो उनका कहना था, ‘मुझे नहीं लगता कि अक्षय का रेखा से कुछ लेना-देना है, असल बात तो ये है कि अक्षय खुद रेखा से दूर भागते हैं, सिर्फ इस फिल्म के कारण वे रेखा के साथ काम कर रहे हैं’.

अक्षय ने ट्विंकल से की शादी, रवीना ने अनिल थडानी से

बताते चलें कि साल 2001 में अक्षय कुमार की शादी राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से हुई थी. वहीं, रवीना टंडन की शादी बिज़नसमैन अनिल थडानी के साथ हुई है.