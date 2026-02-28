Home > मनोरंजन > अक्षय कुमार के साथ दिखा बिना सिर वाला इंसान! ‘भूत बंगला’ रिलीज से पहले सामने आया ये VIDEO; देखते ही उड़े फैंस के होश

Akshay Kumar New Video: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अगली फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म का एक गाना पहले ही रिलीज हो चुका है, अक्षय कुमार ने फिल्म की प्रमोशन शुरू कर दिया है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 28, 2026 5:29:50 PM IST

Akshay Kumar New Video: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अगली फिल्म ‘भूत बंगला’ 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. फिल्म का एक गाना पहले ही रिलीज हो चुका है, अक्षय कुमार ने फिल्म की प्रमोशन शुरू कर दिया है. पहले गाने को मिलेजुले रिव्यू मिला था. लेकिन फिल्म अभी भी काफी चर्चा में है. अक्षय कुमार हॉरर-कॉमेडी जॉनर में लौट रहा है. जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे है. एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस, बालाजी फिल्म्स, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है. इस बीच एक्टर अक्षय कुमार के एक नए वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है. जानें कि किस वीडियो पर बात हो रही है.

अक्षय कुमार के पास पहले से ही कई बड़े प्रोजेक्ट है. वह अभी ‘भूत बंगला’ रिलीज में बिज़ी है. हालांकि 2026 में ‘हैवान’ और ‘वेलकम टू द जंगल’ भी रिलीज होंगी. फैंस उनकी रिलीज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

अक्षय कुमार के नए वीडियो में क्या है?

वीडियो X पोस्ट करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, “मैंने भाई साहब से एक सवाल पूछा तो उन्होंने बकवास शुरू कर दी.” एक्टर एक बिना सिर वाले आदमी को पकड़कर चल रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं. वह पूछते हैं, “एक बात बताओ, क्या भूत होते हैं?” बिना सिर वाला इसान कहता देता है, “मुझे नहीं पता, सर. जब से मैं पैदा हुआ, मेरी मां कहती थीं कि मेरे पापा भूत हैं. और मेरे पापा कहते थे कि मेरी मां भूत हैं. लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा सर, ये सब अफवाह है. इन पर यकीन मत करना.” अब वीडियो पर लोगों के रिएक्शन से मज़ेदार रिएक्शन सामने आ रहे है.

लोगों ने कमेंट किया, “अरे, सर आप क्या कर रहे हैं?” किसी ने लिखा, “मुझे लग रहा है कि मैं किसी भूलभुलैया में हूं. मैं 10 अप्रैल का इंतज़ार करूंगा.” दूसरे ने पूछा, “क्या यह बिच्छू के बारे में कोई हिंट है?” असल में अक्षय कुमार कुछ समय पहले श्रद्धा कपूर की “स्त्री 2” में आखिरी बार दिखे थे. इस दौरान उनका किरदार सच में कमाल का था. हालांकि फिल्म में एक स्लिथरिंग भी दिखाई गई थी, लेकिन एक्टर का वीडियो अब एक हिंट के तौर पर देखा जा रहा है.

