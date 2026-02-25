Home > मनोरंजन > Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर

Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर

Shahid Kapoor struggle: शाहिद कूपर आज बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा. लीडिंग स्टार बनने से पहले उन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया, करीब 100 ऑडिशन में रिजेक्शन झेला और आर्थिक तंगी का सामना किया.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: February 25, 2026 3:34:15 PM IST

Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर


Shahid Kapoor struggle: आज शाहिद कूपर को हैदर, कबीर सिंह, और उड़ता पंजाब  जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए सराहा जाता है. लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं था. लीडिंग हीरो बनने से पहले शाहिद ने कई ऑडिशन दिए, कई बार रिजेक्ट हुए और स्टेज पर बड़े बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया. आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, जो शायद आप नहीं जानते होंगे.

You Might Be Interested In

आइकॉनिक फिल्मों में रह चुके हैं बैकग्राउंड डांसर

फिल्मों में डेब्यू करने से पहले शाहिद मशहूर कोरियोग्राफर शियामक दावर के डांस ट्रूप का हिस्सा थे. उस दौरान वे ‘ताल और ‘दिल तो पागल है’ जैसी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में नजर आए. ‘ताल’ के एक सीन में वे ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ फ्रेम में दिखाई देते हैं. उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही युवा डांसर आगे चलकर बॉलीवुड का बड़ा स्टार बनेगा.

असली F-16 फाइटर जेट उड़ा चुके हैं

फिल्म ‘मौसम’ के लिए शाहिद ने कड़ी ट्रेनिंग ली और असली फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक महीने से ज्यादा की ट्रेनिंग के बाद अमेरिकी F-16 सुपर वाइपर जेट उड़ाया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने. भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित नहीं हुई, लेकिन उनकी यह उपलब्धि आज भी खास मानी जाती है.

You Might Be Interested In

नसीरुद्दीन शाह से है पारिवारिक रिश्ता

कई फैंस नहीं जानते कि शाहिद का दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से पारिवारिक संबंध है. शाहिद की सौतेली मां सुप्रिया पाठक, रत्ना पाठक शाह की बहन हैं, और रत्ना की शादी नसीरुद्दीन शाह से हुई है. इस तरह शाहिद, नसीरुद्दीन शाह के सौतेले भतीजे लगते हैं.

एक किताब ने बदल दी जिंदगी

शाहिद कई सालों से शाकाहारी हैं और बाद में उन्होंने वीगन लाइफस्टाइल भी अपना लिया. उनके पिता पंकज कपूर ने उन्हें मांसाहार से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने ब्रायन हाइंस की किताब ‘Life Is Fair’ पढ़ी. इस किताब की विचारधारा ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने नॉन-वेज पूरी तरह छोड़ दिया. उनकी फिटनेस और एनर्जी का श्रेय अक्सर उनके अनुशासित जीवनशैली को दिया जाता है.

‘इश्क विश्क’ से पहले झेले 100 से ज्यादा रिजेक्शन

फिल्म ‘इश्क विश्क’ से पहले शाहिद को करीब 100 ऑडिशन में रिजेक्ट किया गया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे और ऑडिशन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था. लोग समझते थे कि वह पंकज कपूर के बेटे हैं, इसलिए उन्हें आसानी से मौका मिल गया होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी. उनकी सफलता उनके संघर्ष और धैर्य की कहानी बयान करती है.

असली सरनेम है खट्टर

भले ही वह प्रोफेशनली शाहिद कपूर के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट पर उनका सरनेम ‘खट्टर’ दर्ज है. यह नाम राजेश खटटर से जुड़ा है, जो उनकी मां नीलिमा अज़ीम के पूर्व पति और अभिनेता ईशान खट्टर के पिता हैं. निर्माता रमेश तौरानी ने भी बताया था कि शुरुआती दिनों में वह नहीं जानते थे कि शाहिद, पंकज कपूर के बेटे हैं. बाद में फिल्मों में आने के दौरान उन्होंने ‘कपूर’ सरनेम अपनाया.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना...

February 25, 2026

गर्मियों में ये टिप्स आपके चेहरे को बनाएंगी चमकदार

February 25, 2026

ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये...

February 25, 2026

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026

इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी...

February 24, 2026
Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर
Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर
Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर
Shahid Kapoor struggle: बॉलीवुड के स्टार शाहिद कपूर ने झेले थे 100 से ज्यादा रिजेक्शन, कभी फिल्मों में थे बैकग्राउंड डांसर