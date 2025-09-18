ऐश्वर्या राय की हमशक्ल: दुनिया भर में मौजूद हैं ये चेहरे
हिंदी सिनेमा (Bollywood) की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) को आखिर कौन नहीं जानता है. दुनियाभर में अपनी खूबसूरती से सबको दिवाना बनाने वालीं बॉलीवुड की अदाकारा ऐश्वर्या राय के इस धरती पर कई हमशक्ल (Lookalike) मौजूद हैं.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 18, 2025 6:30:26 PM IST

Aishwarya Rai Lookalike
Aishwarya Rai Lookalike

Aishwarya Rai Lookalike Celebs: हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक, ऐश्वर्या राय, (Aishwarya Rai) केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खूबसूरती को लेकर काफी मशहूर हैं. उनके सुंदरता पर हर उम्र के लोग मरते हैं. फिर चाहे वो बच्चे हो, युवा, महिला, पुरुष या फिर बुजुर्ग, हर कोई ऐश्वर्या राय को बेहद की पंसद करता है. लेकिन वो कहते हैं न, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले सैकड़ों लोग होते हैं. और ऐश्वर्या राय के मामले में ये बात बिल्कुल सच साबित होती है. तो आइए जानते हैं उन अदाकाराओं के बारे में जो बिल्कुल ही ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी है. 

तो ये हैं ऐश्वर्या राय की मशहूर हमशक्लें

1. स्नेहा उल्लाल: साल 2005 में फिल्म ‘लकी’ (Lucky) से डेब्यू करने वालीं स्नेहा उल्लाल (Sneha Ullal) ने उन दिनों काफी सुर्खियां बटोरी थी. उनका चेहरा ऐश्वर्या राय से इतना मिलता-जुलता था कि उस समय हर कोई ये कहने लगा था कि एक्टर  सलमान खान उन्हें ऐश्वर्या के विकल्प के रूप में लेकर आए हैं. हालांकि, स्नेहा उल्लाल को बॉलीवुड में उतनी सफलता नहीं मिल पाई. 

2. आशिता सिंह राठौर: मध्य प्रदेश की रहने वाली इन्फ्लुएंसर आशिता सिंह राठौर (Aashita Singh Rathaur) को अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं. उनके फैंस उन्हें अभिनेत्री  ऐश्वर्या राय की कार्बन कॉपी (Carbon Copy) भी कहते हैं. आशिता सिंह राठौर अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर ऐश्वर्या के डायलॉग्स (Dialogues) पर लिप-सिंक (Lip-Sing)वीडियो बनाती हैं, जिससे उनके फैंस उन्हें बेहद ही पसंद करते हैं. 

3. आमना इमरान: पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर (Pak Influencer) आमना इमरान (Amana Imran)अब अमेरिका में रहती हैं. आमना इमरान भी ऐश्वर्या के गानों पर रील्स (Reels)  बनाया करती थीं. उनके चाहने वालों ने जब उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से की, तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी हुई थी. उन्होंने अपने फैंस का धन्यवाद भी किया था. 

4. मानसी नायक: मराठी फिल्मों की अभिनेत्री मानसी नायक (Mansi Nayak) को भी ऐश्वर्या राय का हमशक्ल माना जाता है. उन्होंने कई बार ऐश्वर्या के लुक में फोटोशूट भी कराए हैं. मानसी साल 2007 से ही मराठी सिनेमा में काम कर रही हैं. इसके अलावा मानसी बेहतरीन डांसर के रूप में अपने फैंस के बीच में काफी फेमस भी हैं. 

5. अमृता साजो: केरल की रहने वाली अमृता साजो (Amrita Sajo) भी ऐश्वर्या राय के गानों  पर लिप-सिंक कर सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रही थीं. उनके फैंस आज भी उन्हें ऐश्वर्या राय का हमशक्ल मानते हैं. 

इन सभी मशहूर अदाकारओं ने खुद के दम पर आज एक अलग की पुहचान बनाई हैं. इनके चाहने वाले आज भी ऐश्वर्या राय से तुलना करते हैं. 

