26 साल की एक्ट्रेस की ‘तुच्छ’ हरकत! पहले पहनी ब्रा, फिर बोलीं- अच्छी लग रही है न…इसे उतारते कैसे हैं?

बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस ने मॉल में ब्रा खरीदने का अपना अजीबोगरीब तरीका शेयर किया है. 26 साल की एक्ट्रेस का कहना है कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो भी दिक्कत होती है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 14, 2025 12:11:32 PM IST

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपने बेबाक बयानों और कातिलाना अंदाज के लिए अक्सर ही लाइम लाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. वहीं, कुछ ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम सुनकर ही उनके फैंस के चेहरे पर स्माइल आ जाती है. इन्हीं, एक्ट्रेसेस में शामिल हैं अहसास चन्ना (Ahsaas Channa). अहसास चन्ना अपनी अदाकारी और अंदाज से फैंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. लेकिन, हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको चौंका सकता है. 

ब्रा शॉपिंग पर अहसास चन्ना की हरकत!

बॉलीवुड एक्ट्रेस अहसास चन्ना (Ahsaas Channa Bold Confession) ने हाल ही में The Good Girl Show में अपनी दोस्त के साथ हिस्सा लिया था. जहां उनकी दोस्त ने एक्ट्रेस के ब्रा शॉपिंग का किस्सा सुनाया. जिसमें अहसास ने ऐसी बात बताई है, जो पहली बार में हैरान कर सकती है. शो में अहसास चन्ना की फ्रेंड रेवथी पिल्लई ने बताया, पहले मुझे इनरवियर शॉपिंग में बहुत शर्म आती थी. लेकिन, कोविड के बाद जब अहसास के साथ शॉपिंग पर गई तो उसने सीधा कहा, चल ब्रा सेक्शन में. यह सुनकर मैं शर्मा गई. लेकिन, यह ऐसे घूम रही थी जैसे सब्जी खरीद रही है.  

View this post on Instagram

A post shared by Ahsaas Channa (@ahsaassy_)

अपनी दोस्त की बात में अहसास चन्ना (Ahsaas Channa Instagram) ने जोड़ते हुए कहा, मैं इतनी बेबाक हूं कि ट्रायल करके भी देख लेती हूं. फिट बैठ रही है या नहीं. मैं वहां पहनकर, लगाकर भी देखती हूं अपने ऊपर ठीक है या नहीं, अच्छी लग रही है ना. इसे उतारते कैसे हैं…अहसास आगे कहती हैं कि उनकी एक दोस्त ने कहा था, मैडम ऐसा नहीं करते. लेकिन क्या करें, न खरीदो तो प्रॉब्लम, खरीदो तो भी प्रॉब्लम.

अहसास चन्ना का वर्कफ्रंट

अहसास चन्ना (Ahsaas Channa Movies and Shows) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी. वह कभी अलविदा न कहना, माई फ्रेंड गणेशा में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थीं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने जुगाड़िस्तान, फूंक, गर्ल्स हॉस्टल, मिसमैच्ड, होस्टल डेज, कोटा फैक्टरी और हाफ सीए जैसे शोज में काम किया है.

