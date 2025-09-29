एक्ट्रेस को प्रोड्यूसर ने भेजी ‘Nude Pics’, पोर्न साइट पर लीक की धमकी दी! बोला-अमेरिका का…
Swastika Mukherjee Controversy: फेमस एक्ट्रेस को एक प्रोड्यूसर ने न्यूड फोटोज भेजीं और सहयोग करने के लिए कहा था. साथ ही धमकी दी थी कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो फोटो पोर्न साइट पर डाल देगा.

By: Prachi Tandon | Published: September 29, 2025 1:24:43 PM IST

Swastika Mukherjee Blackmailed by Producer: भारतीय सिनेमा जगत का जाना-पहचाना नाम हैं स्वास्तिका मुखर्जी (Swastika Mukherjee). एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की थी. वह कई साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. स्वास्तिका मुखर्जी ने कई टीवी शोज में भी काम किया है. लेकिन, आज हम यहां एक्ट्रेस की फिल्मों या एक्टिंग स्किल्स पर बात नहीं करने जा रहे हैं. बल्कि, वह किस्सा बताने जा रहे हैं जिसमें स्वास्तिका ने नामी प्रोड्यूसर की पोल-पट्टी खोली थी. एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले दावा किया था कि प्रोड्यूसर ने उन्हें मॉर्फ्ड न्यूड फोटोज भेजीं थीं और कॉपरेट यानी सहयोग करने की डिमांड की थी.

प्रोड्यूसर ने स्वास्तिका मुखर्जी को भेजी थीं ‘न्यूड फोटोज’

साल 2023 में स्वास्तिका मुखर्जी (Swastika Mukherjee Movies) ने अपनी फिल्म शिबपुर की रिलीज से पहले प्रोड्यूसर संदीप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस ने ओटीटी प्ले को एक इंटरव्यू दिया था, जहां स्वास्तिका का कहना था कि प्रोड्यूसर संदीप और उनके साथियों ने कॉपरेट करने के लिए धमकी वाले ईमेल भेजे हैं. 

एक्ट्रेस ने साथ ही दावा किया था कि उनकी तस्वीरों को मॉर्फ्ड किया गया है और उन्हें पोर्न वेबसाइट पर लीक करने की धमकी दी.

अमेरिकी एंबेसी में शिकायत की धमकी भी दी 

स्वास्तिका (Swastika Mukherjee Controversy) ने इंटरव्यू में बताया था, यह अजीब तरह से शुरू हुआ, पूरी शूटिंग और डबिंग के समय उनका प्रोड्यूसर संदीप से कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था. तब एक को-प्रोड्यूसर थे अजंता सिन्हा, जिन्होंने हमसे बात की थी. इसके बाद अचानक ही संदीप सरकार के धमकी वाले मेल आने शुरू हो गए, जिसमें कहा गया वह अमेरिकी नागरिक हैं. साथ ही कहा कि अगर कॉपरेट नहीं किया तो वह अमेरिकी दूतावास में कॉनटेक्ट करेंगे जिससे मुझे कभी वीजा न मिले. 

पोर्न साइट पर फोटो अपलोड करने की धमकी!

एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी (Swastika Mukherjee Photos) ने यह भी दावा किया था कि उनके मैनेजर को भी धमकी वाला मेल आया था. जिसमें व्यक्ति ने खुद को शानदार कंप्यूटर हैकर बताया था. साथ ही कहा था कि वह तस्वीरों को मॉर्फ यानी एडिट करेगा और पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर भेज देगा. ईमेल के साथ उसने दो तस्वीरें भी भेजीं जो मॉर्फ्ड और न्यूड थीं. 

एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए कहा, पहले उन्होंने इसे पब्लिकली इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वह चाहती थीं फिल्म आसानी से रिलीज हो जाए. लेकिन, जब यह बढ़ता ही जा रहा था तो उनके पास मीडिया के सामने बात करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था. 

Tags: entertainment newsSouth Actresssouth cinemaSouth MoviesSwastika Mukherjee
