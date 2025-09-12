स्कर्ट उठाओ, प्राइवेट पार्ट दिखाओ-जब डायरेक्टर ने कर दी गंदी डिमांड, जानिए फिर क्या हुआ?

Saloni Chopra Metoo Story: बॉलीवुड और विवादों का पुराना नाता रहा है. फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई सोच में पड़ जाता है. कई बार लाइमलाइट के पीछे ऐसे काले सच छुपे रहते हैं जिनके खुलासे जब होते हैं तो लोगों की नींद उड़ जाती है. 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट की शुरुआत की थी. इस मूवमेंट के तहत एक्ट्रेसेस ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले मर्दों के हाथों अपने साथ हुए हैरेसमेंट की कहानियां बयां की थीं. इस दौरान फिल्ममेकर साजिद खान (Sajid Khan) पर भी एक नहीं 10 से ज्यादा एक्ट्रेसेस ने शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे. एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा (Saloni Chopra) ने भी साजिद पर शोषण के आरोप लगाते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे.
फोन पर गंदी बातें करते थे साजिद खान
सलोनी ने सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग ने बताया था कि साजिद खान उन्हें बेवक्त कॉल करके परेशान करते थे और उनसे अश्लील बातें करते थे. सलोनी ने कहा था, वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल पूछते थे जैसे कि क्या मुझे कभी किसी ने ब्रेस्ट जॉब दिया है. इसके अलावा वो मुझे कहते थे कि सेक्स मेंटल कनेक्शन का काम करता है, उन्होंने महीनों मेरा मेंटली शोषण किया जिसकी वजह से मैं रात-रातभर रोती रहती थी. वो मुझसे कहते थे कि मैं एक्ट्रेस बनने के लिए सेक्सी नहीं हूं, मेरे अन्दर वो सेक्सीनेस नहीं है जो कि एक एक्ट्रेस में होनी चाहिए. वो मुझसे कहते थे कि वो उन्हें एक्ट्रेस बनाने के ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो उनकी अग्ली फिल्म में कास्ट हो जाएँ.
एक्ट्रेस को कहा-प्राइवेट पार्ट दिखाओ
सलोनी ने साजिद से जुड़ी एक और घटना का जिक्र करते हुए अपने ब्लॉग में कहा था, एक मूवी के कैरेक्टर के लिए होने वाले कॉस्टयूम ट्रायल के लिए साजिद एक बार उस कॉस्टयूम पहनी लड़की को देखने के लिए आए और उससे अपनी स्कर्ट ऊपर उठाने को कहा. इसके बाद साजिद ने उससे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने को कहा. ये सुनकर लड़की असहज हो गई और साजिद से पूछा कि क्या जरुरी है? इसके बाद साजिद उस उस लड़की पर भड़क गए और उसकी बेइज्जती करते हुए कहा कि न ही उसके पास ही वैसे ब्रेस्ट हैं और न ही वैसा प्राइवेट पार्ट जो उसे एक्ट्रेस बना पायें. साजिद पर इस तरह के कई आरोप कई एक्ट्रेसेस ने लगाए थे जिसके बाद उन्हें कई फिल्मों के डायरेक्शन से हाथ धोना पड़ा था. बॉलीवुड में उन्हें काम देने पर रोक लग गई थी. साजिद ने हे बेबी, हिम्मतवाला और हमशक्ल्स जैसी फिल्में डायरेक्ट की थीं.