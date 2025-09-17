Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

By: Ananya verma | Last Updated: September 17, 2025 4:41:41 PM IST

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

Radhika Apte Hot pics: राधिका आप्टे अपने बोल्ड और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं और उनकी बिकिनी तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। वह अलग-अलग तरह के बिकिनी लुक्स में नजर आई हैं, चाहे वह नीले रंग की बिकिनी में यॉट पर हो या हरे रंग की बिकिनी में समुद्र में मस्ती करती हुई। इसके अलावा, काले और सफेद पोल्का डॉट वाली बिकिनी, सफेद बिकिनी के ऊपर काली जैकेट और गहरे गुलाबी रंग की बिकिनी में उनके लुक्स ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इन सभी तस्वीरों में उनका कॅान्फिडेंस और स्टाइलिश अंदाज साफ झलकता है, जो दिखाता है कि वह सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं।

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

इस तस्वीर में राधिका आप्टे एक यॉट पर बैठी हैं, जिसमें वह एक नीले रंग की बिकिनी पहनी हुई हैं। इस फोटो में वह समुद्र के बीच में धूप का आनंद लेती हुई दिख रही हैं। उनके बाल खुले हुए हैं और वह काफी रिलैक्स और खुश नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में उनका कॅान्फिडेंस और स्टाइलिश अंदाज साफ दिखता है, जिससे यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी।

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

इस तस्वीर में राधिका आप्टे एक काले और सफेद पोल्का डॉट बिकिनी में हैं। यह तस्वीर एक समुद्र तट पर ली गई है, जहाँ वह कैमरे के लिए पोज दे रही हैं। उनके चेहरे पर धूप की रोशनी पड़ रही है और उनका अंदाज बेहद ग्लैमरस है। इस फोटो में उनकी फिटनेस और स्टाइल दोनों ही कमाल के लग रहे हैं।

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

इस तस्वीर में राधिका आप्टे एक गहरे काले रंग की बिकिनी में हैं, जो किसी मैगजीन शूट के लिए है। इस फोटो में उनका लुक बहुत ही वाइब्रेंट और स्टाइलिश है। उन्होंने इसके साथ एक शिमरी स्कर्ट पहनी हुई हैं। यह तस्वीर उनके फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि इसमें उनका हॉट और फैशनेबल साइड दिख रहा है।

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

इस फोटो में राधिका आप्टे एक काली बिकिनी पहने हुए हैं, जिसके ऊपर उन्होंने एक लंबी काली जैकेट डाली हुई है। यह तस्वीर किसी फोटोशूट की लगती है, जिसमें वह काफी बोल्ड और फैशनेबल नजर आ रही हैं। उन्होंने गले में एक खूबसूरत नेकलेस पहना हुआ है। उनका यह लुक काफी यूनिक है और उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है।

Tags: actress radhika apteRadhika Apteradhika apte bikini photosradhika apte bold picsRadhika apte Instagram post
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!
Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!
Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!
Radhika Apte का बेबाक फैशनेबल अंदाज, अपने Hot Bikini लुक्स से बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी!