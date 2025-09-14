ड्रेस के बीचों-बीच इतना बड़ा कट, फैशन के चक्कर में हसीना ने दिखाया ‘प्राइवेट पार्ट’

Khushi Mukherjee Bold Video: उर्फी जावेद (Uorfi Javed) के बाद बोल्ड फैशन इंडस्ट्री में खुशी मुखर्जी अपना जलवा बिखेर रही हैं. खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee) ऐसे तो एक एक्ट्रेस हैं लेकिन, वह फिल्मों या टीवी की स्क्रीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर आती हैं. खुशी कभी अपनी सेक्सी फोटोज से फैंस को इंप्रेस करती हैं, तो कभी बोल्ड लुक वाली वीडियो से दिलों की धड़कनें बढ़ाती हैं. हाल में भी खुशी का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह फ्रंट से बड़े कट वाली ड्रेस पहन कैमरा के सामने बेबाकी से प्राइवेट पार्ट फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

खुशी मुखर्जी ने बेबाकी से दिखाया हुस्न का जादू!

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Video) ऐसे तो अक्सर ही अपने बोल्ड फैशन के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. लेकिन, कुछ समय पहले एक वेब सीरीज की स्क्रीनिंग में खुशी मुखर्जी ने अपने अतरंगी अंदाज से लोगों की आंखें खोल दी थीं, जिसका वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वेब सीरीज की स्क्रीनिंग में खुशी मुखर्जी ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहन पैपराजी के सामने एंट्री लेती हैं. एक्ट्रेस की मिनी ड्रेस पर खूब सारे मोती लगे होते हैं. लेकिन, यह उनके लुक का मेन अट्रैक्शन नहीं है. खुशी के लुक का मेन अट्रैक्शन उनकी ड्रेस का फ्रंट कट है.

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Instagram) की ड्रेस का कट गले से शुरू होकर बेली बटन तक जा रहा है. इसी कट की वजह से एक्ट्रेस का प्राइवेट पार्ट भी दिख रहा है. हालांकि, खुशी बहुत ही बेबाकी और कॉन्फिडेंस के साथ पैपराजी के सामने अपने हुस्न का दीदार करा रही हैं और स्माइल के साथ पोज कर रही हैं.

बोल्ड फैशन के लिए होती हैं ट्रोल

खुशी मुखर्जी (Khushi Mukherjee Troll) का ऐसा कोई बोल्ड लुक नहीं होता है, जिसके लिए वह ट्रोल नहीं होती हैं. यह वीडियो भी ट्रोल और बोल्ड फैशन च्वाइस पर सवाल करते हुए बनाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि इंफ्लुएंसर ने खुशी पर किस तरह कमेंट किया है. वहीं, कमेंट बॉक्स में भी एक्ट्रेस के फैशन च्वाइस और रिवीलिंग बॉडी के लिए तरह-तरह के कमेंट्स किए हैं. हालांकि, बता दें कि खुशी मुखर्जी लाख ट्रोल होने के बाद भी अक्सर ही सोशल मीडिया पर अपना सेक्सी अवतार दिखाती नजर आती हैं.