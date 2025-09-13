Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बिकिनी में दिखा Disha Patani का सेक्सी अंदाज, छलकाई ऐसे अदाएं की आप चाह कर भी नजरे नहीं हटा पाएंगे

बिकिनी में दिखा Disha Patani का सेक्सी अंदाज, छलकाई ऐसे अदाएं की आप चाह कर भी नजरे नहीं हटा पाएंगे

Bollywood Actress Disha Patani: दिशा पटानी को उनके बोल्ड और ग्लैमरस स्टाइल के लिए जाना जाता है। वह सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस और फैशन सेंस को लेकर छाई रहती हैं। इन तस्वीरों में उनका ये सेक्सी अंदाज़ साफ दिख रहा है कि वह अपने लुक्स को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट हैं। यही वजह है कि उनकी तस्वीरें और वीडियो आते ही वायरल हो जाते हैं, और उनके फैंस इन लुक्स के दीवाने हो जाते हैं।

By: Ananya verma | Published: September 13, 2025 2:56:14 PM IST

Disha Patani Hot, Bikini Looks: इन तस्वीरों में दिशा पटानी अपने बेहद बोल्ड और हॉट अंदाज़ से सबका ध्यान खींच रही हैं। वह अलग-अलग बिकिनी और लिंगरी सेट में दिख रही हैं, जो उनकी फिट और आकर्षक बॉडी को खूबसूरती से दिखाते हैं। चाहे वह पीले रंग की बिकिनी में समुद्र किनारे हो या लाल रंग के बिकिनी टॉप में, उनके सेक्सी और आत्मविश्वास से भरे पोज़ वाकई में कमाल के हैं। उनकी ये हॉट अदाएं और आकर्षक एक्सप्रेशन्स फैंस के बीच काफी चर्चा में हैं।

दिशा पटानी इन तस्वीरों में अपने हॉट और सेक्सी अंदाज से सबको दीवाना बना रही हैं। दिशा पटानी पीले रंग की बिकिनी में अपनी फिट बॉडी दिखा रही हैं। धूप में दिशा पटानी का कॅान्फिडेंस और बोल्ड लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है।दिशा पटानी की ये हॉट अदाएं सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं। दिशा पटानी का चमकदार लुक और किलर पोज वाकई में कमाल के हैं।

दिशा पटानी इन तस्वीरों में अपने ग्लैमरस और सेक्सी लुक से फैंस का दिल जीत रही हैं। दिशा पटानी ने एक लाल और काले रंग की बिकिनी पहनी है। जिसमें डीप-नेक और कट-आउट्स हैं। दिशा पटानी का  कॅान्फिडेंस और बोल्ड एक्सप्रेशन्स इस बिकिनी में चार चांद लगा रहे हैं। उनकी ये हॉट अदाएं उनके हुस्न को और भी बढ़ा रही हैं।

दिशा पटानी अपने बोल्ड और हॉट स्टाइल से सबका ध्यान खींच रही हैं। उन्होंने गुलाबी रंग की सेक्सी बिकिनी पहनी है, जिसमें कट-आउट्स हैं। दिशा पटानी की हॉट अदाएं और  एक्सप्रेशन्स देखने लायक हैं। दिशा पटानी का ये अंदाज इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिससे फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे।

दिशा पटानी इन तस्वीरों में अपने सेक्सी और बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं। एक फोटो में वह गुलाबी बिकिनी में अपनी परफेक्ट फिगर दिखा रही हैं। दूसरी तस्वीर में उन्होंने लाल रंग की ब्रा और पैंटी पहनी है। उनके कॉन्फिडेंट पोज और हॉट लुक्स से नजर हटाना मुश्किल है।

दिशा पटानी ने ग्रीन कलर की बिकिनी पहने हुए बीच पर पोज दे रही है। वह डीप-नेक वाली बिकिनी पहने हुए है। उनके बोल्ड एक्सप्रेशन्स इस लुक को और भी खास बना रहे हैं। यह एक हॉट और अट्रैक्टिव अंदाज है जो दिखाता है कि वह हर तरह के आउटफिट में ग्लैमरस लग सकती हैं।

दिशा पटानी इन तस्वीरों अलग अलग तरह कि बिकिनी पहने हुए बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रही है। दिशा पटानी ने एक फोटो में गुलाबी रंग कि  बिकिनी  पहनी तो किसी में काले रंग की बिकिनी पहनी है। उनके हॉट पोज़ इस लुक को और भी दमदार बना रहा है।

Tags: Disha Patanidisha patani bikini looksDisha Patani hot looksdisha patani sexy looksdisha patani viral instagram looks
