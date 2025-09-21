विलेन की बेटी ने करीना कपूर को भी किया फेल, सुंदरता देख लोग हुए दीवाने

Rajat Bedi’s Daugther Vera:आर्यन खान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शो के प्रीमियर में कई बडे़ हस्तियों ने चार चांद लगाया. लेकिन इससी बीच हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले जाने-माने एक्टर रजत बेदी भी अपने परिवार के साथ नज़र आए. हालांकि उनकी बेटी वेरा ने पूरी लाइम लाइट अपने नाम हासिल कर ली.

वेरा ने सभी को अपनी तरफ किया आकर्षित

शो के प्रीमियर में वेरा काले क्रॉप टॉप और जींस में नज़र आई, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी. उनकी इस झलक का हर कोई दीवाना हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने उन्हें यंग करीना कपूर कह डाला. इसके अलावा लोग यही नहीं रूके, किसी ने तो उन्हें बॉलीवुड की नई स्टार किड तक कह दिया.

जानइए कौन हैं वेरा बेदी ?

रजत बेदी और उनकी पत्नी मोनालिसा की बेटी हैं वेरा बेदी. वेरा बेदी सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव रहती हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर केवल एक ही ब्लॉग शेयर किया है, जिसमें वह अपनी लाइफ़स्टाइल से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती हुई नज़र आ रही है.

जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी वेरा

यह पहली बार नहीं है जब वेरा किसी फिल्म इवेंट में नज़र आईं. इससे पहले भी अपने पिता की फिल्म ‘लाली की शादी में लड्डू दीवाना’ में नज़र आईं थी. प्रीमियर में उनको देखने के बाद हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि जल्द ही वेरा बॉलीवुड में अपना पहला डब्यू कर सकती हैं.



सिल्वर स्क्रीन से क्यों गायब थे रजत बेदी ?

वैसे तो बहुत कम लोग ये जानते होंगे की रजत बेदी ने अचानक हिंदी सिनेमा के समय में अलविदा क्यों कह दिया था. जानकारी के मुताबिक उन्होंने यह बाद खुद बताई थी कि दरअसल उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया था. इसके बाद वह कुछ समय के लिए वापस कनाडा चले गए थे. लेकिन, अब एक लंबे समय के बाद उन्होंने आर्यन खान की सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से वापसी की है, जिसमें वह एक बार फिर से अपने खलनायक वाले अंदाज़ में नज़र आएंगे.