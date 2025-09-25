Aamir Khan की गर्लफ्रेंड हुईं जया बच्चन से कंपेयर, पैपराजी के सामने 3 शब्द बोलकर निकाला गुस्सा

Aamir Khan Girlfriend Gauri Spratt: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपने नए रिश्ते की वजह से खूब लाइमलाइट में बने हुए हैं. आमिर खान ने रीना दत्ता (Reena Dutta) से अलग होने के बाद गौरी स्प्रैट से अपना रिश्ता ऑफिशियल कर दिया है. फैंस को अपनी लव लाइफ के बारे में बताने के बाद से आमिर और गौरी अक्सर ही साथ नजर आते हैं. वहीं, अब आमिर खान की गर्लफ्रेंड का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह भड़कती और पैप्स को फटकार लगाती नजर आ रही हैं.

पैपराजी पर भड़कीं आमिर खान की गर्लफ्रेंड

आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) का हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि गौरी कानों में हैडफोन्स लगाकर वॉक पर निकली हैं और उन्होंने व्हाइट टी-शर्ट के साथ मैचिंग कार्गो पहना है. गौरी को स्टाइल में घर से निकला देख फोटोग्राफर्स उनके पीछे लग जाते हैं और कैमरा के लिए पोज देने को कहते हैं. हालांकि, गौरी रुकती नहीं हैं और चलते-चलते कहती हैं- अरे, मुझे अकेला छोड़ दो. मैं सिर्फ वॉक के लिए जा रही हूं.

गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt Video) के इस वीडियो पर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ गौरी को प्राइवेसी देने की बात कह रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने गौरी को सीधा दूसरी जया बच्चन भी बता दिया.

कब शुरू हुआ आमिर खान और गौरी स्प्रैट का रिलेशनशिप?

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Gauri Spratt Girlfriend) ने अपने 60वें बर्थडे पर गौरी स्प्रैट को गर्लफ्रेंड की तरह दुनिया के सामने पेश किया था और अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था. आमिर खान ने साथ ही बताया था कि उनकी मुलाकात गौरी से हाल-फिलहाल में नहीं, बल्कि 25 साल पहले हुई थी. फिर दोनों की बातचीत बंद हो गई और अब साथ में हैं.

आमिर खान का यह भी कहना था कि वह ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे, जो उन्हें शांति दे और यही वजह है कि उन्होंने गौरी को डेट करना शुरू किया. राज शमनी के पॉडकास्ट में आमिर से कुछ महीनों की मुलाकात में तीसरी शादी पर सवाल किया गया था. जिसपर आमिर (Aamir Khan Marriage) का कहना था कि किसी से मिलने और चार महीनों में शादी जैसा फैसला लेना मुश्किल है. क्योंकि, पूरी जिंदगी उस शख्स के साथ रहना है.