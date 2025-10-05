52 साल की इस हसीना ने न्यूड होकर बॉडी पर पहनी जाली, फैशन सेंस देख चबा लेंगे दांतों तले उंगलियां

Heidi Klum Bold Look: अमेरिकी सुपरमॉडल हाइडी क्लम ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक में शिरकत की थी. जहां वेटेमेंट्स शो के दौरान उन्होंने अपने फैंशन सेंस से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. जी हां, 52 साल की सुपरमॉडल हाइडी ने पेरिस फैशन वीक में पूरी तरह से न्यूड होकर अपनी बॉडी को बस जाली वाली ड्रेस से ढका है. हाइडी के स्टाइल और फैशन सेंस की तस्वीरें देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगें. आइए, यहां देखते हैं पेरिस फैशन वीक के रेड कॉर्पेट से सुपरमॉडल की फोटोज…

न्यूड बॉडी पर जाली पहन सुपरमॉडल ने मचाया तहलका!

पूर्व विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल हाइडी क्लम की पेरिस फैशन वीक की फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं. वायरल फोटोज में देखा जा सकता है कि हाइडी ने अपने लुक में किसी तरह का टॉप या ब्रा नहीं पहना है. इसके अलावा उन्होंने पैंट या स्कर्ट नहीं सिर्फ पैंटी से प्राइवेट पार्ट को कवर किया है. इसके अलावा उन्होंने अपनी बॉडी पर लाइट ग्रे कलर की ट्रांसपेरेंट यानी See Through ड्रेस पहनी है. वहीं, हाइडी क्लम ने अपने बालों को इस तरह सेट किया था कि उन्होंने ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा ढक लिया था. हालांकि, उनका यह लुक इतना बोल्ड है कि किसी के भी पसीने छुड़ा सकता है.

हाइडी क्लम ने अपने रेड कार्पेट लुक के लिए ट्रांसपेरेंट ड्रेस के अलावा किसी तरह की ज्वेलरी या अन्य एक्ससरीज का इस्तेमाल नहीं किया है. सिर्फ उन्होंने अपने लुक से ही पूरी दुनिया में स्टेटमेंट दिया है.

सुपरमॉडल हाइडी ने बेटी के साथ भी किया पोज!

फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाइडी क्लम ने अपने दांतों पर प्लैटिनम ग्रिल्स लगाए थे और उसे फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें भी क्लिक कराईं. बता दें, शुरुआत में सुपरमॉडल ने अपनी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पर एक लॉन्ग कोट पहन रखा था. इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी कैमरा के सामने पोज किया. वहीं, जब वह अकेले स्टेज पर पोज करने आईं तो उन्होंने कोट उतार दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रांसपेरेंट ड्रेस में स्टाइल दिखाया.

हाइडी क्लम के बोल्ड लुक पर लोगों ने लगाई कमेंट्स की झड़ी

सुपरमॉडल का पेरिस फैशन वीक लुक इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. साथ ही उनकी फोटोज पर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, आप सोचती हैं आप कर सकती हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है आपको करना ही चाहिए. तो दूसरे ने लिखा, इसके लिए मुझे शर्मिंदगी हो रही है. तो एक यूजर ने लिखा, वह खूबसूरत है लेकिन शीर ट्रेंड टेस्टलेस है और यह पूरा बहुत पुराना लगता है. वहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सुपरमॉडल के लुक और कॉन्फिडेंस की तारीफ की है.