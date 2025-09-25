Fifty Shades of Grey भी फेल है इस इंटीमेट सीन्स से भरी हॉलीवुड फिल्म के आगे, कमरे की कुंडी लगाकर देखें!
Hollywood Movie: हॉलीवुड में बोल्ड और इंटीमेट सीन्स वाली इकलौती फिल्म Fifty Shades of Grey नहीं है. इसके अलावा भी एक ऐसी फिल्म है जिसमें इंटीमेट और बोल्ड सीन्स की भरमार है.

By: Prachi Tandon | Published: September 25, 2025 6:43:49 PM IST

Bold Movies on OTT Platform: बोल्ड, इंटीमेट, रोमांटिक और इरोटिक सीन्स से भरी फिल्मों की जब भी चर्चा होती है तो फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे (Fifty Shades of Grey) का जरूर जिक्र छिड़ता है. यह हॉलीवुड फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी और इसने पूरी दुनिया में लगभग 550 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था. यही वजह है कि इस फिल्म के तीन पार्ट बन चुके हैं और तीनों ही ब्लॉकबस्टर रहे हैं. लेकिन, यह इकलौती हॉलीवुड फिल्म नहीं है जिसमें भर-भरकर इरोटिक और इंटीमेट सीन्स हैं. जी हां, एक और भी फिल्म है जिसे देख आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. 

फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे की तरह पॉपुलर है यह फिल्म

हॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो भले सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुईं. लेकिन, ओटीटी पर भी उन्होंने जमकर पॉपुलैरिटी बटोरी है. आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वह भी बोल्ड और इरोटिक सीन्स (Erotic Scenes Movie) के लिए खूब विवादों का हिस्सा रही है. इतना ही नहीं, यह फिल्म जब ओटीटी पर आई थी तो इसे जीरो रेटिंग मिली थी, जिसके बाद यह सुर्खियों में छा गई. जीरो रेटिंग की खबर ने फिल्म की पॉपुलैरिटी रॉकेट की तरह बढ़ा दी और नतीजा यह हुआ कि मेकर्स ने फिर एक के बाद एक इसके तीन पार्ट्स निकाल दिए. 

365 डेज के बन चुके हैं तीन पार्ट 

इरोटिक और बोल्ड सीन्स वाली फिल्म 365 डेज (365 Days Movie) पहली बार साल 2020 में ओटीटी पर रिलीज की गई थी. फिल्म को पॉपुलैरिटी के साथ इतना विवाद मिला कि मेकर्स ने साल 2022 में इसका दूसरा पार्ट 365 डेज: दिस डे रिलीज कर डाला. इसके बाद तीसरा पार्ट भी साल 2022 में निकाला गया जिसका नाम था द नेक्स्ट 365 डेज.

क्या है 365 डेज फिल्म की कहानी?

365 डेज फिल्म की कहानी एक ऐसे माफिया के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक लॉरा नाम की लड़की को किडनैप कर लेता है और बंदी बना लेता है. फिल्म की कहानी तब ट्विस्ट लेती है जब माफिया, लड़की से कहता है कि तुम्हारे पास एक साल का समय है मेरे प्यार में पड़ने के लिए. 365 डेज में जमकर सेक्स और इंटीमेट सीन्स देखने के लिए मिलते हैं. साथ ही फिल्म में सेक्सुअल वॉयलेंस भी है, जिसकी वजह से क्रिटिक्स ने इसे विवादों के घेरे में ला दिया था. फिल्म रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स का कहना था कि इसमें रोमांस के नाम पर टॉक्सिक बिहेवियर को प्रमोट किया गया है.

कहां देख सकते हैं 365 डेज फिल्म?

फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे की तरह बोल्ड और इरोटिक सीन्स वाली यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है. 365 डेज के तीनों पार्ट नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं. 

