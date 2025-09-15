वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

भीड़ का फायदा उठाकर कई बार एक्ट्रेसेस से बदसलूकी की जाती है. सुष्मिता सेन के साथ भी ऐसा ही हो चुका है.

By: Kavita Rajput | Published: September 15, 2025 12:48:19 PM IST

वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

Sushmita Sen Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अक्सर शूटिंग के सिलसिले में बाहर रहती हैं. कई बार आउटडोर शूटिंग तो कई बार किसी पब्लिक इवेंट का हिस्सा बनने में उन्हें भीड़ से दो-चार होना पड़ता है. लोग उनकी एक झलक या ऑटोग्राफ के लिए किस भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं. कई बार कुछ लोग ऐसे मौके का फायदा उठाने का भी मौका नहीं छोड़ते हैं. कई बार भीड़ में लोग गलत तरीके से छूने लगते हैं और उनके साथ मिसबिहेव भी करने लग जाते हैं. एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया था जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

15 साल के लड़के ने जबरदस्ती छुआ

सुष्मिता ने बताया था, मैं एक अवॉर्ड फंक्शन में हिस्सा लेने गई थी तभी के 15 साल के लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की. वह मुझे छू रहा था. उसे लगा कि भीड़ में मैं समझ नहीं पाउंगी लेकिन ऐसा करते हुए मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसकी गर्दन से उसे पकड़ा और उसे अपने साथ वॉक पर ले गई. मैंने उसे कहा कि अगर मैं हल्ला मचा दूं या रो दूं तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी. पहले उसने इस बात से पल्ला झाड़ा कि उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की लेकिन मैंने उसे फिर सख्ती से याद दिलाया. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी. उसने कहा कि आगे से ऐसा नहीं करेगा. मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो केवल पंद्रह साल का था और उसे ये सीख नहीं दी गई थी कि ऐसी चीज़ें केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं.

वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

सुष्मिता का एक्टिंग करियर

बता दें कि सुष्मिता ने फिल्म दस्तक से सालों पहले बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्होंने बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, आंखें, तुमको ना भूल पाएंगे में, मैंने प्यार क्यों किया, मैं हूं न समेत कई फिल्मों में काम किया है. सुष्मिता का फ़िल्मी करियर मिला जुला रहा. फिल्म दूल्हा मिल गया के बाद लंबे समय तक उन्होंने फिल्में नहीं की. फिर थ्रिलर वेब सीरिज आर्या से अपना एक्टिंग कमबैक किया. इस सीरिज के दो पार्ट्स में सुष्मिता की कमाल की एक्टिंग देखने को मिली और फैंस को उनका एक्टिंग कमबैक काफी पसंद आया. 

Tags: Sushmita Sensushmita sen controversySushmita sen hot photosSushmita sen latest newsSushmita sen movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा
वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा
वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा
वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा