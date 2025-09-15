वह मुझे छू रहा था-जब 15 साल के लड़के ने की गंदी हरकत, Sushmita Sen ने किया कुछ ऐसा

Sushmita Sen Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अक्सर शूटिंग के सिलसिले में बाहर रहती हैं. कई बार आउटडोर शूटिंग तो कई बार किसी पब्लिक इवेंट का हिस्सा बनने में उन्हें भीड़ से दो-चार होना पड़ता है. लोग उनकी एक झलक या ऑटोग्राफ के लिए किस भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं. कई बार कुछ लोग ऐसे मौके का फायदा उठाने का भी मौका नहीं छोड़ते हैं. कई बार भीड़ में लोग गलत तरीके से छूने लगते हैं और उनके साथ मिसबिहेव भी करने लग जाते हैं. एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया था जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

15 साल के लड़के ने जबरदस्ती छुआ

सुष्मिता ने बताया था, मैं एक अवॉर्ड फंक्शन में हिस्सा लेने गई थी तभी के 15 साल के लड़के ने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की. वह मुझे छू रहा था. उसे लगा कि भीड़ में मैं समझ नहीं पाउंगी लेकिन ऐसा करते हुए मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने उसकी गर्दन से उसे पकड़ा और उसे अपने साथ वॉक पर ले गई. मैंने उसे कहा कि अगर मैं हल्ला मचा दूं या रो दूं तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी. पहले उसने इस बात से पल्ला झाड़ा कि उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की लेकिन मैंने उसे फिर सख्ती से याद दिलाया. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी. उसने कहा कि आगे से ऐसा नहीं करेगा. मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो केवल पंद्रह साल का था और उसे ये सीख नहीं दी गई थी कि ऐसी चीज़ें केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं.

सुष्मिता का एक्टिंग करियर

बता दें कि सुष्मिता ने फिल्म दस्तक से सालों पहले बॉलीवुड में कदम रखा था. उन्होंने बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, आंखें, तुमको ना भूल पाएंगे में, मैंने प्यार क्यों किया, मैं हूं न समेत कई फिल्मों में काम किया है. सुष्मिता का फ़िल्मी करियर मिला जुला रहा. फिल्म दूल्हा मिल गया के बाद लंबे समय तक उन्होंने फिल्में नहीं की. फिर थ्रिलर वेब सीरिज आर्या से अपना एक्टिंग कमबैक किया. इस सीरिज के दो पार्ट्स में सुष्मिता की कमाल की एक्टिंग देखने को मिली और फैंस को उनका एक्टिंग कमबैक काफी पसंद आया.