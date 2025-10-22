TNPSC Group 4 भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित! जानें कहां और कैसे देखें स्कोर

TNPSC Group 4 Exam Results 2025: तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ने TNPSC ग्रुप 4 परिणाम 2025 की घोषणा कर दी है. संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-IV (CCSE-IV) में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते है. आयोग ने चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली मेरिट सूची जारी कर दी है.

TNPSC ग्रुप 4 2025 परीक्षा 12 जुलाई 2025 को ऑफलाइन आयोजित की गई थी. जिसमें ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) कनिष्ठ सहायक, बिल कलेक्टर, टाइपिस्ट और स्टेनो-टाइपिस्ट सहित विभिन्न पदों के लिए कुल 3,934 रिक्तियों को भरा जाना था.

TNPSC ग्रुप 4 परिणाम 2025 कैसे देखें?

अपना परिणाम डाउनलोड करने और अपनी योग्यता स्थिति की जांच करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें.

आधिकारिक वेबसाइट https://tnpsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, ‘परिणाम’ टैब ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

‘TNPSC ग्रुप IV सेवा 2025 परिणाम’ या इसी तरह के शीर्षक वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें.

आपको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए मेरिट सूची राजपत्र के लिंक वाले पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करें.

मेरिट सूची एक पीडीएफ फाइल के रूप में खुलेगी। दस्तावेज़ में अपना रोल नंबर खोजने के लिए खोज फ़ंक्शन (Ctrl+F) का उपयोग करें.

यदि आपका रोल नंबर मौजूद है, तो अपने रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को सहेजें.

कैसे होगा?

TNPSC ग्रुप 4 परिणाम 2025 लिखित परीक्षा चरण का समापन है. जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर मेरिट सूची में दिखाई देते हैं, वे दस्तावेज़ सत्यापन (DV) दौर के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं. आयोग जल्द ही सत्यापन प्रक्रिया के कार्यक्रम स्थान और आवश्यक दस्तावेज के बारे में एक अलग अधिसूचना जारी करेगा. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता, सामुदायिक प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र, प्रस्तुत करने होंगे.