बिना IIT के 1.12 करोड़ का पैकेज, जानिए अखिल सिंह की सफलता की कहानी

उत्तर प्रदेश के अखिल सिंह (Akhil Singh) की कहानी जिससे पढ़कर आप हैरान (Shocked) हो जाएंगे. आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे की क्या वाक्य में बिना आईआईटी (IIT) के 1.12 करोड़ का पैकेज (1.12 Crore Package) भला किसी को मिल सकता है क्या ?

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 27, 2025 4:14:05 PM IST

Success Story of Akhil Singh/Pic Source: LinkedIn
Success Story of Akhil Singh/Pic Source: LinkedIn

Success Story of Akhil Singh: वैसे तो UPSC को भारत का सबसे कठिन परीक्षा में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आईआईटी (IIT) और आईआईआईटी (IIIT) भी भारते के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. लेकन हैरानी की बात यह कि क्या किसी को बिना IT के 1.12 करोड़ का पैकेज मिल सकता है क्या ? यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी. क्या वाक्य में ऐसा किसी के साथ हो सकता है क्या ? जी हां, आपने बिलकुल सही सुना, ऐसा ही हैरान करने वाला मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है. जहां, अखिल सिंह नाम के युवक को बिना IIT के 1.12 करोड़ का पैकेज मिला है. आइए जानते हैं अखिल सिंह की सफलता की कहानी के बारे में. 

IIIT के अखिल सिंह की सफलता की कहानी

आईआईटी (IIT) को अक्सर हाई सैलरी पैकेज की गारंटी भी माना जाता है, जिसके चलते हर साल लाखों छात्र ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी (JEE) की कठिन परीक्षा पास करने का सपना देखते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के अखिल सिंह ने इस धारणा को तोड़ते हुए यह साबित कर दिया है कि प्रतिष्ठित सैलरी पैकेज हासिल करने के लिए IIT में ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है. 

अखिल सिंह ने कहां से अपनी पढ़ाई की पूरी

अखिल सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT), इलाहाबाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में बीटेक (2018-2022 बैच) की डिग्री प्राप्त हासिल की है. आज वह एक प्रमुख साइबर सिक्योरिटी कंपनी रूब्रिक (Rubrik) में फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने 1.12 करोड़ रुपये का प्रभावशाली सैलरी पैकेज हासिल किया है. 

अखिल सिंह ने तोड़ा IIT बनाम IIIT: मिथ

बेशक यह आम धारणा है कि उच्च पैकेज के लिए आईआईटी (IIIT) पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है, जबकि आईआईआईटी (IIIT) जैसे अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी देश में मौजूद हैं. अखिल सिंह की सफलता की कहानी यह बताती है कि अगर छात्र योग्य हैं और सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हैं, तो IIT, IIM या NIT जैसे संस्थानों के बिना भी कामयाबी हासिल की जा सकती है.

अखिल सिंह का मेहनत का सफर

अखिल सिंह ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के माध्यम से अपने करियर में निरंतर मेहनत और अनुभव को महत्व दिया है. 

ट्रेनी से की शुरुआत: 

उन्होंने आईआईआईटी (IIIT) में अपनी बीटेक (B.Tech) की पढ़ाई के साथ ही साल 2019 में जूनियर वेब डेवलपर ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया था

इंटर्न के तौर पर किया काम: 

इसके बाद, उन्होंने सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु में एसोसिएट इंटर्न के तौर पर भी काम किया. इन अनुभवों ने उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मजबूत आधार प्रदान करने में काफी मदद की. 

रूब्रिक जैसी कंपनी में कर रहे हैं काम: 

आज अखिल सिंह रूब्रिक जैसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो अपने सिक्योरिटी क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा सिक्योरिटी और साइबर रेजिलिएंस में विशेषज्ञता रखती है. उनकी यह उपलब्धि न केवल IIIT इलाहाबाद के लिए गौरव की बात है, बल्कि देश के उन सभी छात्रों के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि सफलता सिर्फ एक ही रास्ते से मिलती है. अखिल सिंह ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत ही सबसे बड़े पैकेज की कुंजी हैं. 

