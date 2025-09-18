RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका
Home > शिक्षा > RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका

RRB Section Controller Bharti 2025: आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर वैकेंसी निकाल दी हैं, जिसके लिए हाल ही में ग्रेजुएट हुए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं. इसकी उम्र सीमा 22 साल से 33 साल तक है. तो आइए जानते हैं आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में.

By: Shivi Bajpai | Last Updated: September 18, 2025 6:10:46 PM IST

railway vacancy
railway vacancy

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने हाल ही में Section Controller पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी किया है, जो ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है. आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी—पात्रता, वेतन, चयन प्रक्रिया और आवेदन की अंतिम तिथि आदि

भर्ती का परिचय

  • भर्ती अधिसूचना: CEN 04/2025
  • कुल पद: 368
  • आवेदन की तिथि: 15 सितंबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025 तक 

पात्रता (Eligibility Criteria)

  • शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए.
  • आयु सीमा: 01 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार, न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष. आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/PwBD आदि) को बढ़ी हुई आयु सीमा की सुविधा है. 

वेतन एवं अन्य लाभ

  • प्रारंभिक वेतन ₹35,400 प्रतिमाह है, जो कि Pay Level-6 (7th CPC) के तहत है.
  • इसके अलावा, रेलवे से जुड़ी अन्य भत्ते (allowances) भी प्रदान किए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

  • कम्प्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) — प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें लिखा हुआ पेपर कंप्यूटर पर होगा.
  • इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) आवश्यक है.
  • चिकित्सा मानक कहा गया है कि उम्मीदवार को A-2 मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा करना होगा. 

Rajasthan Police Recruitment: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा कब, जानें…

आवेदन शुल्क और अन्य विवरण

  • आवेदन शुल्‍क (fee) सामान्य, OBC, EWS वर्गों के लिए कुछ निर्धारित राशि है, जबकि SC/ST आदि को राहत दी गई है. 
  • आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा.
  • उम्मीदवारों को अपनी पहचान पत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि डिजिटल रूप से अपलोड करना होगा. 

यह भर्ती क्यों खास है?

यह भर्ती उन ग्रेजुएट्स के लिए विशेष है जो भारतीय रेलवे में स्थायी, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं. Section Controller जैसा पद ज़िम्मेदारियों से भरा है और यह तकनीकी व प्रशासनिक दोनों तरह की भूमिकाएँ निभाता है. ₹35,400 की वेतन राशि, साथ ही अन्य भत्तों के साथ, नौकरी वित्तीय रूप से भी मजबूत विकल्प बनाती है.

Free AI Education: AI के बारे में जानना है जरूरी, देशभर के शिक्षकों को IIT मद्रास देगा फ्री एआई एजुकेशन

Tags: apply at jobseducationGovernment Jobsgovernment jobs updateGraduatesgraduates can get a chancejobssarkari naukarisarkari naukari ka mauka
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका
RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका
RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका
RRB Section Controller Vacancy 2025: रेलवे में निकली सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका