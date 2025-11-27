Home > जॉब > RRB NTPC UG CBT 2 2025 exam schedule out: NTPC UG परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें! RRB ने जारी किया CBT 2 परीक्षा का शेड्यूल, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

By: Shivani Singh | Published: November 27, 2025 7:14:19 PM IST

RRB NTPC UG CBT 2 Exam 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने 2025 नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडरग्रेजुएट (UG) कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) 2 टेस्ट की तारीखें जारी कर दी हैं. एग्जाम 20 दिसंबर को होना है. एप्लिकेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcd.gov.in से एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं.

अभ्यर्थी को एग्जाम से 10 दिन पहले, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर, 2025 को सिटी नोटिफिकेशन स्लिप लिंक मिलेगा. एडमिट कार्ड लगभग चार दिन पहले मिल जाएगा. RRB के 21 नवंबर को NTPC UG रिजल्ट जारी करने के बाद हायरिंग प्रोसेस के दूसरे राउंड के लिए 51,979 एप्लिकेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया था.

एग्जाम का टाइमटेबल कैसे डाउनलोड करें?

  • स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट rrbcd.gov.in पर जाएं.
  • स्टेप 2: होमपेज पर, “CEN 06/2024 NTPC – Undergraduate” पर क्लिक करें.
  • स्टेप 3: फिर, “CBT 2 Schedule” पर क्लिक करें.
  • स्टेप 4: एग्जाम शेड्यूल अपने आप डाउनलोड हो जाएगा.
  • स्टेप 5: इसे बाद में इस्तेमाल के लिए सेव कर लें.

RRB NTPC CBT 2: सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

  • RRB वेबसाइट पर जाएं.
  • RRB NTPC CBT 2 सिटी इंटिमेशन स्लिप PDF लिंक पर क्लिक करें.
  • एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि को ज़रूरी लॉगिन क्रेडेंशियल के तौर पर इस्तेमाल करें.
  • RRB NTPC CBT 2 सिटी इंटिमेशन स्लिप PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी.
  • RRB NTPC CBT 2 सिटी इंटिमेशन स्लिप PDF को सेव करें और बाद में इस्तेमाल के लिए एक हार्ड कॉपी ले लें.

RRB NTPC एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

  • कैंडिडेट्स को RRB वेबसाइट्स पर जाकर RRB NTPC हॉल टिकट PDF लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करें.
  • RRB NTPC हॉल टिकट PDF स्क्रीन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा.
  • RRB NTPC CBT 2 हॉल टिकट PDF को सेव करें और बाद में इस्तेमाल के लिए प्रिंटआउट ले लें.

RRB NTPC 2025 के बारे में और जानकारी

इस रिक्रूटमेंट साइकिल का लक्ष्य नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (RRB NTPC UG) एग्जाम के लिए 3,445 पोस्ट भरना है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे में एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लेरिकल पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को चुनने के लिए ज़िम्मेदार हैं. कमर्शियल कम टिकट क्लर्क (2,022), अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट (361), जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट (990), और ट्रेन्स क्लर्क (72) इन रोल्स में से हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, कैंडिडेट्स को टेस्टिंग लोकेशन पर अपना आधार कार्ड लाना होगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा. क्योंकि एग्जाम रूम में एंटर करते समय पहचान के लिए इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार लिंक या ऑथेंटिकेट नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर ऐसा कर सकते हैं.

