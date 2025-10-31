Home > शिक्षा > RRB JE Vacancy 2025: डिप्लोमा पास युवाओं के लिए बड़ा मौका! जानें योग्यता और आवेदन तिथि

RRB JE Vacancy 2025: डिप्लोमा पास युवाओं के लिए बड़ा मौका! जानें योग्यता और आवेदन तिथि

RRB JE Vacancy 2025: आरआरबी ने अपने विभिन्न जोनों में जेई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. कुल 2,569 पदों पर भर्ती होनी है. उम्मीदवार 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आइए जानें कि चयन प्रक्रिया कैसे आयोजित की जाएगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 31, 2025 8:01:31 PM IST

RRB JE Vacancy 2025
RRB JE Vacancy 2025

RRB JE Vacancy 2025: इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. आवेदन प्रक्रिया आज यानी 31अक्टूबर से शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर 30 नवंबर तक जेई पदों के लिए आवेदन कर सकते है. आरआरबी ने कुल 2,569 जेई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है.

ये पद भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में भरा जायेगा. कुल पद में से 1,090 सामान्य वर्ग के लिए 410 अनुसूचित जाति के लिए 210 अनुसूचित जनजाति के लिए 615 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 244 दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित है. कुल पदों में जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक पर्यवेक्षक और धातुकर्म सहायक शामिल है. आइए जानें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन कैसे किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों का वेतन कितना होगा.

 इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक आवेदन करें

जेई पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या अन्य संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए. डिपो मैटेरियल सुपरिंटेंडेंट पद के लिए आवेदकों के पास संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए. केमिकल सुपरवाइजर और मेटलर्जिकल असिस्टेंट पदों के लिए आवेदकों को पीसीएम शाखा में 55% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए.

आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए?

आवेदक की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी.

 प्रत्येक श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क क्या है?

सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 500 है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को 250 का आवेदन शुल्क देना होगा.

 रेलवे जेई भर्ती 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

  • आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.
  • होम पेज पर जेई भर्ती 2025 आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
  • अब पंजीकरण करें और आवेदन पत्र भरें.
  • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करे.
  • शुल्क का भुगतान करें और जमा करें।

आरआरबी जेई रिक्ति 2025 चयन प्रक्रिया क्या है?

आवेदन का चयन सीबीटी 1, सीबीटी 2, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जायेगा. सीबीटी 1 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार सीबीटी 2 के लिए उपस्थित होंगे. चयनित उम्मीदवार को लेवल 6 पे मैट्रिक्स के तहत लगभग 35,400 रुपये का शुरुआती वेतन मिलेगा.

RRB JE Vacancy 2025: डिप्लोमा पास युवाओं के लिए बड़ा मौका! जानें योग्यता और आवेदन तिथि

