RRB Group D Recruitment 2026: 22,195 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम तिथि तक यहां जानें सारी डिटेल्स

Railway Group D Vacancy 2026: सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम शामिल है. एग्जाम एक सिंगल-स्टेज कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 2, 2026 3:47:18 PM IST

RRB Group D Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2 मार्च, 2026 को ग्रुप D पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर देगा. जो कैंडिडेट ग्रुप D पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे रीजनल RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्ट लिंक देख सकते हैं. जमा किए गए एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 4 मार्च, 2026 है. मॉडिफिकेशन विंडो 5 मार्च को खुलेगी और 14 मार्च, 2026 को खत्म होगी. इस रिक्रूटमेंट ड्राइव से ऑर्गनाइजेशन में 22195 पोस्ट भरी जाएंगी.

सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम शामिल

सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम शामिल है. एग्जाम एक सिंगल-स्टेज कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा. एग्जाम का टाइम 90 मिनट है और कुल सवालों की संख्या 100 है. हर सवाल का 1 नंबर होगा. नेगेटिव मार्किंग होगी और हर गलत जवाब के लिए 1/3 नंबर काटे जाएंगे.

जहां सेकंड-स्टेज CBT ज़रूरी समझा जाता है और होता है, वहां रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड-स्टेज के लिए सही संख्या में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के मकसद से फर्स्ट-स्टेज CBT को क्वालिफाइंग टेस्ट मानने का अधिकार रखता है.

RRB ग्रुप D रिक्रूटमेंट 2026: अप्लाई कैसे करें

पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, कैंडिडेट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

1. रीजनल RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2. होम पेज पर मौजूद RRB ग्रुप D रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. एक नया पेज खुलेगा जहां कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी होंगी.

4. रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, अकाउंट में लॉगिन करें.

5. एप्लीकेशन फॉर्म भरें और एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें.

6. सबमिट पर क्लिक करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

7. आगे की ज़रूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस ₹500/- है. इस ₹500/- फीस में से, CBT में शामिल होने पर, लागू बैंक चार्ज काटकर ₹400/- की रकम सही समय पर वापस कर दी जाएगी.

SC, ST, एक्स-सर्विसमैन, PwBD, महिला, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास (EBC)* से जुड़े सभी कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम फीस ₹250/- है.

सिर्फ़ CBT में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को ही ऊपर बताई गई एग्जाम फीस वापस मिलेगी. फीस का पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से किया जा सकता है. ज़्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स रीजनल RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं.

IBPS Clerk Mains Result 2026 OUT: आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, जानें यहां स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका

