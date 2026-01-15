RBI Office Attendant Bharti 2026: 10वीं पास हैं? RBI में नौकरी पाने का मौका, जानें सैलरी और अप्लाई करने का तरीका

RBI Office Attendant Bharti 2026: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है. आवेदन प्रक्रिया आज 15 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है. सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है. कुल 572 रिक्तियों की घोषणा की गई है, और आवेदन 4 फरवरी, 2026 तक जमा किए जा सकते है. फॉर्म भरने और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

कितनी रिक्तियां हैं और श्रेणी-वार वितरण क्या है?

अनारक्षित (UR): 291 पद

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 83 पद

अनुसूचित जाति (SC): 89 पद

अनुसूचित जनजाति (ST): 58 पद

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 51 पद

कुल 572 रिक्तियां है. ये पद अलग-अलग शहरों में वितरित है. श्रेणी-वार वितरण इस प्रकार है.

कब और कैसे आवेदन करें?

आवेदन 15 जनवरी 2026 से शुरू हो गए है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी 2026 है. आवेदन शुल्क भी इसी तारीख तक जमा करना होगा. इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा. आवेदन केवल rbi.org.in पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे.

परीक्षा कब होगी?

ऑनलाइन परीक्षा 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को होगी. परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

कौन आवेदन कर सकता है? पात्रता मानदंड क्या है?

आयु: आवेदक की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी।

शिक्षा: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास करना अनिवार्य है। ग्रेजुएट भी आवेदन कर सकते हैं।

निवास: जिस शहर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस शहर का वैध निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।

पूर्व सैनिकों के लिए पात्रता: पूर्व सैनिक भी पात्र हैं। उन्हें 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और कम से कम 15 साल की रक्षा सेवा पूरी की होनी चाहिए, लेकिन अगर उनके पास सशस्त्र बलों के बाहर से ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वे पात्र नहीं होंगे।

भाषा दक्षता: जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उसकी स्थानीय भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की क्षमता अनिवार्य है।

वेतन

चयनित उम्मीदवारों को ₹24,250/- प्रति माह का प्रारंभिक मूल वेतनमान दिया जाएगा. ₹24250 – 840 (4) – 27610 – 980 (3) – 30550 – 1200 (3) – 34150 -1620 (2) – 37390 – 1990

(4) – 45350 – 2700(2) – 50750 – 2800 (1) – 53550 और समय-समय पर देय अन्य भत्ते दिया जाएगा.

वर्तमान में कार्यालय परिचारकों के लिए प्रारंभिक मासिक सकल वेतन (एचआरए के बिना) लगभग ₹46,029/- प्रति माह होगा.

चयन प्रक्रिया क्या है?

चयन प्रक्रिया दो चरणों में होगी

1. सबसे पहले, एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी.

2. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भाषा दक्षता परीक्षा देनी होगी. दोनों स्टेज पास करने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जॉब्स ऑफर की जाएंगी.

स्टूडेंट्स के लिए सलाह

अगर आप एलिजिबल है तो तुरंत अप्लाई करें. नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ़ ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर ही देखें. किसी भी थर्ड-पार्टी वेबसाइट पर भरोसा न करें. एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से समझें. यह जॉब RBI में स्टेबिलिटी और अच्छी सैलरी देती है.