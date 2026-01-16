Home > शिक्षा > Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक

Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक

Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 16 जनवरी 2026 को 53,749 पदों के लिए ग्रुप डी रिजल्ट जारी करेगा. उम्मीदवार रोल नंबर से rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक करें.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 16, 2026 3:23:14 PM IST

Rajasthan 4th Grade Result Download 2026
Rajasthan 4th Grade Result Download 2026


Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों युवाओं का इंतजार आज खत्म होने वाला है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 53,749 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) भर्ती का रिजल्ट 16 जनवरी 2026 यानी आज जारी होगा. कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट [rssb.rajasthan.gov.in](https://rssb.rajasthan.gov.in) पर देख सकते हैं.

You Might Be Interested In

इसके अलावा, यहां ग्रुप डी की कटऑफ मार्क्स भी घोषित की जाएगी. जैसे ही रिजल्ट लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर पाएंगे.

राजस्थान ग्रुप डी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

ग्रुप डी का रिजल्ट आप मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए कदम इस प्रकार हैं:

You Might Be Interested In

1. सबसे पहले [RSSB की वेबसाइट](https://rssb.rajasthan.gov.in) खोलें.
2. Result या Recent Updates वाले सेक्शन में जाएं.
3. रिजल्ट घोषित होने के बाद आपको Rajasthan Group D Result 2025 Download PDF का ऑप्शन दिखेगा.
4. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
5. रिजल्ट में अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें.

 रिजल्ट घोषित होने का समय

राजस्थान ग्रुप डी रिजल्ट 2026 शाम तक जारी होने की संभावना है. RSSB के चेयरमैन आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर रिजल्ट से जुड़ी ताजा जानकारी शेयर की है. अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो धैर्य रखें और खुद को प्रोत्साहित करें.

 रोल नंबर तैयार रखें

रिजल्ट देखने के लिए आपका रोल नंबर सबसे जरूरी है. अगर आपने अभी तक रोल नंबर नोट नहीं किया है, तो एडमिट कार्ड या आवेदन पत्र से इसे तुरंत लिख लें. इससे जैसे ही रिजल्ट लिंक एक्टिव होगा, आप तुरंत अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

 भर्ती के लिए जरूरी योग्यताएं

 1. अच्छा चरित्र

चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए कैंडिडेट्स का सदाचार और अच्छा चरित्र होना जरूरी है. इसके लिए कैंडिडेट्स को अंतिम शिक्षा संस्था (स्कूल/कॉलेज) से सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट लेना होगा. ये प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जो आवेदन पत्र की तारीख से कम से कम 6 महीने पुराने न हों. प्रमाण पत्र उम्मीदवार के रिश्तेदार द्वारा नहीं दिए जा सकते.

 2. अच्छा स्वास्थ्य

कैंडिडेट्स का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए. किसी भी तरह की बीमारी या शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो नौकरी में बाधा डाल सके. चयन होने पर आरोग्यता प्रमाण पत्र जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मान्यता प्राप्त मेडिकल ज्यूरिस्ट से जारी कराना अनिवार्य है.

 3. अन्य योग्यताएं

शैक्षिक योग्यता और उम्र के अलावा स्वास्थ्य और चरित्र भी भर्ती बोर्ड द्वारा तय मानकों के अनुसार होना चाहिए. इन सभी योग्यताओं के आधार पर ही उम्मीदवार को सरकारी नौकरी पर नियुक्त किया जाएगा.

You Might Be Interested In
Tags: rajasthan 4th grade result 2025 linkrajasthan 4th grade result 2025 pdf downloadrajasthan 4th grade result 2025 roll numberrajasthan 4th grade result 2026rajasthan 4th grade result 2026 daterajasthan 4th grade result 2026 downloadrsmssb 4th grade cut off marks category wiserssb 4th grade result 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026
Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक
Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक
Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक
Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक