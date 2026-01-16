Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान RSSB 4th Grade का रिजल्ट आज, जानें कैसे करें चेक

Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों युवाओं का इंतजार आज खत्म होने वाला है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) 53,749 पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) भर्ती का रिजल्ट 16 जनवरी 2026 यानी आज जारी होगा. कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट [rssb.rajasthan.gov.in](https://rssb.rajasthan.gov.in) पर देख सकते हैं.

इसके अलावा, यहां ग्रुप डी की कटऑफ मार्क्स भी घोषित की जाएगी. जैसे ही रिजल्ट लिंक एक्टिव होगा, उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर पाएंगे.

राजस्थान ग्रुप डी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें

ग्रुप डी का रिजल्ट आप मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए कदम इस प्रकार हैं:

1. सबसे पहले [RSSB की वेबसाइट](https://rssb.rajasthan.gov.in) खोलें.

2. Result या Recent Updates वाले सेक्शन में जाएं.

3. रिजल्ट घोषित होने के बाद आपको Rajasthan Group D Result 2025 Download PDF का ऑप्शन दिखेगा.

4. इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

5. रिजल्ट में अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें.

रिजल्ट घोषित होने का समय

राजस्थान ग्रुप डी रिजल्ट 2026 शाम तक जारी होने की संभावना है. RSSB के चेयरमैन आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर रिजल्ट से जुड़ी ताजा जानकारी शेयर की है. अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो धैर्य रखें और खुद को प्रोत्साहित करें.

रोल नंबर तैयार रखें

रिजल्ट देखने के लिए आपका रोल नंबर सबसे जरूरी है. अगर आपने अभी तक रोल नंबर नोट नहीं किया है, तो एडमिट कार्ड या आवेदन पत्र से इसे तुरंत लिख लें. इससे जैसे ही रिजल्ट लिंक एक्टिव होगा, आप तुरंत अपना रिजल्ट देख पाएंगे.

भर्ती के लिए जरूरी योग्यताएं

1. अच्छा चरित्र

चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए कैंडिडेट्स का सदाचार और अच्छा चरित्र होना जरूरी है. इसके लिए कैंडिडेट्स को अंतिम शिक्षा संस्था (स्कूल/कॉलेज) से सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट लेना होगा. ये प्रमाण पत्र ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जो आवेदन पत्र की तारीख से कम से कम 6 महीने पुराने न हों. प्रमाण पत्र उम्मीदवार के रिश्तेदार द्वारा नहीं दिए जा सकते.

2. अच्छा स्वास्थ्य

कैंडिडेट्स का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही होना चाहिए. किसी भी तरह की बीमारी या शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो नौकरी में बाधा डाल सके. चयन होने पर आरोग्यता प्रमाण पत्र जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मान्यता प्राप्त मेडिकल ज्यूरिस्ट से जारी कराना अनिवार्य है.

3. अन्य योग्यताएं

शैक्षिक योग्यता और उम्र के अलावा स्वास्थ्य और चरित्र भी भर्ती बोर्ड द्वारा तय मानकों के अनुसार होना चाहिए. इन सभी योग्यताओं के आधार पर ही उम्मीदवार को सरकारी नौकरी पर नियुक्त किया जाएगा.