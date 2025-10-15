Home > शिक्षा > NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां

NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां

NEET PG 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. MCC द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार उम्मीदवार चार राउंड में काउंसलिंग के लिए mcc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. जानें पूरी डिटेल्स.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 15, 2025 6:48:07 PM IST

NEET PG 2025
NEET PG 2025

NEET 2025: देशभर के मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल (Schedule) जल्द ही जारी होने वाला है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने संकेत दिया है कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर काउंसलिंग की तारीख देख सकेंगे. इस साल NEET PG परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब अगले चरण, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की तैयारी कर सकता है.

MCC ने कहा है कि NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल और तारीख बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी. अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार पूरा शेड्यूल राउंड विवरण और पंजीकरण तिथियों की जानकारी के लिए mcc.nic.in पर जा सकते है.

इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया में चार राउंड होंगे. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड. उम्मीदवार को पहले तीन राउंड के लिए नए आवेदन जमा करने की अनुमति होगी. जबकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पंजीकरण कब शुरू होगा?

काउंसलिंग पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी. उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें ताकि कोई भी अपडेट छूट न जाए.

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

  • नीट पीजी प्रवेश पत्र
  • नीट पीजी स्कोरकार्ड
  • एमबीबीएस मार्कशीट और प्रमाणपत्र
  • इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र
  • पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो

काउंसलिंग के लिए आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले, एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “नीट पीजी काउंसलिंग 2025 – राउंड 1 पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें.
  • एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवार को अपना आवेदन पत्र भरना होगा.
  • फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • अब निर्धारित काउंसलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
  • सभी जानकारी भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें.
  • आवेदन पूरा करने के बाद उसकी पीडीएफ कॉपी सेव कर लें और उसका प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

Tags: Government examGovernment Jobsneet 2025neet pg
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां
NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां
NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां
NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां