NEET PG 2025: NEET 2025 का नया सिलेबस जारी! इस बार हुए बड़े बदलाव जानिए यहां

NEET 2025: देशभर के मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल (Schedule) जल्द ही जारी होने वाला है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने संकेत दिया है कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर काउंसलिंग की तारीख देख सकेंगे. इस साल NEET PG परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब अगले चरण, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की तैयारी कर सकता है.

MCC ने कहा है कि NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल और तारीख बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी. अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार पूरा शेड्यूल राउंड विवरण और पंजीकरण तिथियों की जानकारी के लिए mcc.nic.in पर जा सकते है.

इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया में चार राउंड होंगे. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड. उम्मीदवार को पहले तीन राउंड के लिए नए आवेदन जमा करने की अनुमति होगी. जबकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पंजीकरण कब शुरू होगा?

काउंसलिंग पंजीकरण प्रक्रिया जल्द ही MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी. उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें ताकि कोई भी अपडेट छूट न जाए.

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

नीट पीजी प्रवेश पत्र

नीट पीजी स्कोरकार्ड

एमबीबीएस मार्कशीट और प्रमाणपत्र

इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाणपत्र

पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट)

पासपोर्ट आकार का फोटो

काउंसलिंग के लिए आवेदन कैसे करें