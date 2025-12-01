Home > शिक्षा > Nagaland Board Exam Dates: नागालैंड बोर्ड 2026 की एग्जाम डेट हुई आउट, अभी चेक करें सबकुछ

Nagaland Board Exam Dates: नागालैंड बोर्ड 2026 की एग्जाम डेट हुई आउट, अभी चेक करें सबकुछ

Nagaland Board Class 10th, 12th Exam Dates 2026 Out: नागालैंड बोर्ड 2026 की कक्षा 10, 12 और 11 प्रमोशन परीक्षाएं फरवरी–मार्च में होंगी. जानें पूरी डिटेल-

By: sanskritij jaipuria | Published: December 1, 2025 2:20:09 PM IST

Nagaland Board Class 10th, 12th Exam Dates 2026 Out: नागालैंड स्कूल शिक्षा बोर्ड (NBSE) ने 2026 की कक्षा 10वीं (HSLC), 12वीं (HSSLC) और कक्षा 11 प्रमोशन परीक्षा की तिथियां अपनी ऑफिशियल वेबसाइट nbsenl.edu.in पर जारी कर दी हैं. कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 13 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. नीचे सभी कक्षाओं के विषयवार परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है.

 कक्षा 10वीं (HSLC) परीक्षा तिथियां 2026 (NBSE HSLC (Class 10) Exam Dates 2026)

 दिनांक                  दिन                  विषय                                                                                                                                                
   
 13 फरवरी            शुक्रवार             सामाजिक विज्ञान                                                                                                                                     
 16 फरवरी            सोमवार             विज्ञान                                                                                                                                             
 18 फरवरी            बुधवार              अंग्रेजी                                                                                                                                         
 20 फरवरी            शुक्रवार             दूसरी भाषा (वैकल्पिक: अंग्रेज़ी, Ao, बंगाली, हिंदी, लोथा, टेनीयडी, सुमी)                                                                            
 24 फरवरी            मंगलवार            गणित A / गणित B                                                                                                                                     
 26 फरवरी            गुरुवार               छठे विषय: बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी / पर्यावरण शिक्षा / आईटी फाउंडेशन / संगीत                                                                        
 26 फरवरी            गुरुवार               व्यावसायिक विषय (सुबह 9 से 11 बजे): कृषि, ऑटोमोटिव, ब्यूटी और वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ITES, मल्टी स्किल फाउंडेशन, प्लंबिंग, रिटेल, पर्यटन और आतिथ्य 

कक्षा 12वीं (HSSLC) परीक्षा तिथियां 2026 (NBSE HSSLC (Class 12) Exam Dates 2026)

 दिनांक                  दिन                        विषय                                                                                                                           
    
 12 फरवरी            गुरुवार                    अंग्रेजी                                                                                                                      
 15 फरवरी            शनिवार                   भूगोल / संगीत                                                                                                                  
 17 फरवरी            मंगलवार                  समाजशास्त्र / व्यवसाय अध्ययन                                                                                                   
 19 फरवरी            गुरुवार                     शिक्षा / मनोविज्ञान / उद्यमिता                                                                                                 
 23 फरवरी            सोमवार                    राजनीति विज्ञान / भौतिकी / फंडामेंटल ऑफ़ बिज़नेस मैथमैटिक्स                                                                    
 25 फरवरी            बुधवार                     वैकल्पिक अंग्रेजी / Ao / बंगाली / हिंदी / लोथा / सुमी / टेनीयडी                                                               
 27 फरवरी            शुक्रवार                    अर्थशास्त्र / जीवविज्ञान                                                                                                       
 2 मार्च                  सोमवार                    इतिहास / अकाउंटेंसी / रसायन विज्ञान                                                                                            
 4 मार्च                  बुधवार                     कंप्यूटर साइंस / इन्फॉरमैटिक्स प्रैक्टिस                                                                                       
 6 मार्च                  शुक्रवार                    व्यावसायिक विषय (सुबह 9 से 11 बजे): कृषि, ऑटोमोटिव, ब्यूटी और वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स,                                                   हेल्थकेयर, ITES, रिटेल, पर्यटन और आतिथ्य 
9 मार्च                   सोमवार                     दर्शनशास्त्र / वित्तीय प्रबंधन / गणित                                                                                          

कक्षा 11 प्रमोशन परीक्षा तिथियां 2026 (NBSE Class 11 Promotion Exam Dates 2026)

 दिनांक                    दिन                       विषय (दोपहर 1 से 4 बजे)                                                                                                        
   
 12 फरवरी              गुरुवार                         अंग्रेजी                                                                                                                      
 14 फरवरी              शनिवार                       भूगोल / संगीत                                                                                                                  
 17 फरवरी              मंगलवार                    समाजशास्त्र / व्यवसाय अध्ययन                                                                                                   
 19 फरवरी              गुरुवार                        शिक्षा / मनोविज्ञान / उद्यमिता                                                                                                 
 23 फरवरी              सोमवार                       राजनीति विज्ञान / भौतिकी / फंडामेंटल ऑफ़ बिज़नेस मैथमैटिक्स                                                                    
 25 फरवरी              बुधवार                        टेनीयडी वैकल्पिक अंग्रेज़ी / Ao / बंगाली / हिंदी / लोथा / सुमी                                                                 
 27 फरवरी              शुक्रवार                       अर्थशास्त्र / जीवविज्ञान                                                                                                       
 2 मार्च                    सोमवार                       इतिहास / अकाउंटेंसी / रसायन विज्ञान                                                                                            
 4 मार्च                      बुधवार                        कंप्यूटर साइंस / इन्फॉरमैटिक्स प्रैक्टिस                                                                                       
 6 मार्च                      शुक्रवार                       दर्शनशास्त्र / वित्तीय प्रबंधन / गणित                                                                                          
 7 मार्च                       शनिवार                      व्यावसायिक विषय (दोपहर 1 से 3 बजे): कृषि, ऑटोमोटिव, ब्यूटी और वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, ITES, रिटेल, पर्यटन और आतिथ्य 
 9 मार्च                        सोमवार                      पर्यावरण शिक्षा                                                                                                                

परीक्षा समय और जरूरी निर्देश

 कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी.
 कक्षा 11 प्रमोशन परीक्षा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी.
 व्यावसायिक विषयों के पेपर थोड़े कम समय के होंगे.
 सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचें और अपने एडमिट कार्ड तथा आवश्यक सामग्री साथ लाएं.

 

