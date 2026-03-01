केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में क्या है बड़ा अंतर? सरकारी स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा? जानें आसान तरीका

KVS Vs NVS: ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाते है, यह सोचकर कि उन्हें सरकारी स्कूल से बेहतर शिक्षा मिलेगी. लेकिन देश में दो सरकारी स्कूल ऐसे भी है जहां एडमिशन पाने का सपना हर कोई देखता है. हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय की जो इन दोनों सरकारी स्कूल में एडमिशन प्रोसेस काफी मुश्किल है, लेकिन फीस और पढ़ाई के मामले में ये टॉप स्कूल में आते है.

केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय देश के सबसे अच्छे स्कूलों में गिने जाते है. जहां केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में कई समानताएं हैं, वहीं कुछ अंतर भी हैं जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए. केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी सभी जानकारी KVS की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर मिल सकती है, और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी nvsadmission.co.in पर मिल सकती है.

टॉप सरकारी स्कूलों में क्या समानता है?

अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन देश के टॉप सरकारी स्कूल में से किसी एक में करवाना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज हैं, तो केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच सभी एक जैसी बातों के बारे में जानते है.

दोनों देश के टॉप सरकारी स्कूल है.

दोनों को केंद्र सरकार चलाती है.

दोनों CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है.

दोनों में एडमिशन मिलना आसान नहीं है.

दोनों में एडमिशन लेकर आप प्राइवेट स्कूलों के एक्स्ट्रा खर्च से बच सकते है.

केंद्रीय विद्यालयों-जवाहर नवोदय विद्यालयों में क्या अंतर है?

स्टूडेंट्स को एडमिशन से पहले केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के बीच सभी बड़े अंतर भी पता होने चाहिए: