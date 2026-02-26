Home > शिक्षा > इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव

इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव

Jharkhand Public Service Commission: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के लिए प्रीलिमिनरी परीक्षा 12 अप्रैल को आयोजित होगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 26, 2026 10:12:12 PM IST

इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा
इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा


Jharkhand Public Service Commission: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के लिए प्रीलिमिनरी परीक्षा 12 अप्रैल को आयोजित होगी. पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा अधिकतम आयु लिमिट कैलकुलेट करने की कट-ऑफ डेट में बदलाव के बाद कमीशन ने गुरुवार को यह जानकारी पब्लिश की है.

You Might Be Interested In

कमीशन ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख भी बढ़ा दी है. कैंडिडेट अब 9 मार्च शाम 5:00 बजे तक वन-टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है. पिछली एप्लीकेशन की डेडलाइन 20 फरवरी को खत्म हो गई थी.

कमीशन के मुताबिक जो कैंडिडेट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी. जिन कैंडिडेट ने झारखंड हाई कोर्ट में अलग-अलग पिटीशन फाइल की हैं, वे भी तय तारीख तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.

You Might Be Interested In

एसएससी एमटीएस हवलदार सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी, यहां जानें परीक्षा की तारीख और डाउनलोड करने का तरीका

फीस कब किया जाएगा?

कमीशन द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट 10 मार्च तक किया जा सकता है. प्रीलिमिनरी एग्जाम की मॉडल आंसर-की 13 अप्रैल को जारी की जाएगी, और ऑब्जेक्शन 22 अप्रैल को लिया जाएंगा. इसके बाद प्रीलिमिनरी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

आयु

ध्यान दें कि कैंडिडेट्स की मांग के आधार पर पर्सनल डिपार्टमेंट ने अधिकतम आयु लिमिट 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट करने का फैसला किया है. वहीं मिनिमम आयु लिमिट 1 अगस्त 2026 से कैलकुलेट की जाएगी. कमीशन की तरफ से जारी पिछले एडवर्टाइजमेंट में अधिकतम आयु लिमिट कैलकुलेट करने की तारीख 1 अगस्त, 2026 थी.

UP Police SI/ASI Result 2025 OUT: UPPRPB ने एसआई-एएसआई परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

अधिकतम आयु

कैंडिडेट्स इसका विरोध करते हुए कह रहे थे कि पिछली सिविल सर्विसेज एग्जाम में अधिकतम आयु लिमिट 1 अगस्त, 2017 से कैलकुलेट की गई थी. इसी आधार पर कैंडिडेट्स अधिकतम आयु लिमिट 1 अगस्त, 2018 से कैलकुलेट करने की मांग कर रहे थे.

हालांकि राज्य सरकार ने अधिकतम आयु लिमिट में ढील देते हुए 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट करने का फैसला किया है. यह एग्जाम अलग-अलग सर्विसेज में कुल 103 पोस्ट के लिए हो रहा है.

You Might Be Interested In
Tags: Jharkhand PSCJPSC Age Limit ChangeJPSC Application DeadlineJPSC Civil Services ExamJPSC Prelims 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं...

February 26, 2026

होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय

February 26, 2026

होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे...

February 26, 2026

यहां होली पर नहीं उड़ता गुलाल! भारत की ये जगहें...

February 26, 2026

गुरुग्राम में कभी बहा करती थी ये नदी, जानें नाम

February 26, 2026

अगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना...

February 25, 2026
इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव
इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव
इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव
इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव