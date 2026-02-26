इस दिन होगी JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आवेदन करने की तारीख बढ़ी; आयु सीमा में हुआ बड़ा बदलाव

Jharkhand Public Service Commission: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 के लिए प्रीलिमिनरी परीक्षा 12 अप्रैल को आयोजित होगी. पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा अधिकतम आयु लिमिट कैलकुलेट करने की कट-ऑफ डेट में बदलाव के बाद कमीशन ने गुरुवार को यह जानकारी पब्लिश की है.

कमीशन ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख भी बढ़ा दी है. कैंडिडेट अब 9 मार्च शाम 5:00 बजे तक वन-टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है. पिछली एप्लीकेशन की डेडलाइन 20 फरवरी को खत्म हो गई थी.

कमीशन के मुताबिक जो कैंडिडेट पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी. जिन कैंडिडेट ने झारखंड हाई कोर्ट में अलग-अलग पिटीशन फाइल की हैं, वे भी तय तारीख तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.

फीस कब किया जाएगा?

कमीशन द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट 10 मार्च तक किया जा सकता है. प्रीलिमिनरी एग्जाम की मॉडल आंसर-की 13 अप्रैल को जारी की जाएगी, और ऑब्जेक्शन 22 अप्रैल को लिया जाएंगा. इसके बाद प्रीलिमिनरी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

आयु

ध्यान दें कि कैंडिडेट्स की मांग के आधार पर पर्सनल डिपार्टमेंट ने अधिकतम आयु लिमिट 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट करने का फैसला किया है. वहीं मिनिमम आयु लिमिट 1 अगस्त 2026 से कैलकुलेट की जाएगी. कमीशन की तरफ से जारी पिछले एडवर्टाइजमेंट में अधिकतम आयु लिमिट कैलकुलेट करने की तारीख 1 अगस्त, 2026 थी.

अधिकतम आयु

कैंडिडेट्स इसका विरोध करते हुए कह रहे थे कि पिछली सिविल सर्विसेज एग्जाम में अधिकतम आयु लिमिट 1 अगस्त, 2017 से कैलकुलेट की गई थी. इसी आधार पर कैंडिडेट्स अधिकतम आयु लिमिट 1 अगस्त, 2018 से कैलकुलेट करने की मांग कर रहे थे.

हालांकि राज्य सरकार ने अधिकतम आयु लिमिट में ढील देते हुए 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट करने का फैसला किया है. यह एग्जाम अलग-अलग सर्विसेज में कुल 103 पोस्ट के लिए हो रहा है.