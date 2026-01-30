Home > शिक्षा > एसएससी एमटीएस हवलदार सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी, यहां जानें परीक्षा की तारीख और डाउनलोड करने का तरीका

SSC MTS exam date 2026: भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में कुल 7,948 वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं, जिससे यह ग्रुप C में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक बन गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 30, 2026 7:16:38 PM IST

एसएससी एमटीएस हवलदार सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 हुई जारी
SSC MTS city intimation slip 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC MTS और CBIC हवलदार परीक्षा 2025 के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट से पहले अपने अलॉटेड परीक्षा शहर और शेड्यूल की जांच कर सकते हैं. यह भर्ती अभियान CBIC और CBN में मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी के लिए चलाया जा रहा है. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में कुल 7,948 वैकेंसी नोटिफाई की गई हैं, जिससे यह ग्रुप C में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक बन गया है. 

4 फरवरी 2026 को परीक्षा  होगी आयोजित

SSC MTS और हवलदार परीक्षा की तारीखें ऑफिशियल तारीखों के अनुसार, SSC MTS और CBIC हवलदार के लिए कंप्यूटर-आधारित परीक्षा 4 फरवरी, 2026 से आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को 16 जनवरी से 25 जनवरी, 2026 के बीच अपनी पसंदीदा परीक्षा स्लॉट चुनने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद कमीशन ने सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की. सिटी स्लिप उम्मीदवारों को परीक्षा शहर और तारीख के बारे में बताएगी, और एडमिट कार्ड अलग से पब्लिश किया जाएगा. 

हवलदार सिटी स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया 

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in खोलें
स्टेप 2: SSC MTS और हवलदार सिटी इंटिमेशन स्लिप के लिंक पर क्लिक करें
स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें
स्टेप 4: स्क्रीन पर दिखाई दे रही सिटी इंटिमेशन स्लिप देखें
स्टेप 5: स्लिप डाउनलोड करें और सेव करें
 
SSC MTS भर्ती 2025 में MTS के लिए कुल 6,078 वैकेंसी हैं, जो 18-25 साल के आयु वर्ग के लिए हैं, और 18-27 साल के आयु वर्ग के लिए 732 वैकेंसी हैं. इसके अलावा, हवलदार के पद के लिए 1,138 वैकेंसी हैं. सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 पास है. आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के संदर्भ में की जाएगी, और आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू है. 

सिलेक्शन प्रोसेस और परीक्षा पैटर्न 

सिलेक्शन प्रोसेस में सभी कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा. हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी पास करना होगा. फिजिकल टेस्ट में पुरुष कैंडिडेट्स को 15 मिनट में 1,600 मीटर और महिला कैंडिडेट्स को 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना होगा.

