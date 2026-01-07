Home > शिक्षा > JEE Exam Strategy 2026: ऐसे करें जेईई एग्जाम की तैयारी, जरूर मिलेगी सफलता, मिलेगा बेस्ट IIT कॉलेज

JEE Exam Strategy 2026: ऐसे करें जेईई एग्जाम की तैयारी, जरूर मिलेगी सफलता, मिलेगा बेस्ट IIT कॉलेज

JEE Exam Strategy 2026: जेईई की तैयारी में सफलता के लिए केवल ज्यादा पढ़ना नहीं, बल्कि सही योजना, समय का सही उपयोग, नियमित अभ्यास और टेस्ट विश्लेषण जरूरी है. स्मार्ट और लगातार मेहनत से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 7, 2026 10:23:14 AM IST

JEE Exam Strategy 2026: ऐसे करें जेईई एग्जाम की तैयारी, जरूर मिलेगी सफलता, मिलेगा बेस्ट IIT कॉलेज


JEE Exam Strategy 2026: जेईई की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्रों के मन में एक ही सवाल होता है कि इतना बड़ा सिलेबस और इतनी कड़ी प्रतियोगिता में समय का सही इस्तेमाल कैसे करें. कई बार छात्र दिन के 10–12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता. इसका कारण अक्सर मेहनत की कमी नहीं, बल्कि सही दिशा की कमी होती है.

अगर तैयारी सही तरीके से की जाए, तो कम समय में भी बेहतर परिणाम संभव है. आज के समय में जेईई की तैयारी केवल ज्यादा पढ़ने की नहीं, बल्कि समझदारी से पढ़ने की मांग करती है.

जेईई केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है

जेईई सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ा है, बल्कि ये भी देखता है कि आपने कैसे पढ़ा है. सही योजना, सही क्रम और नियमित अभ्यास बहुत मायने रखते हैं. केवल लंबे समय तक पढ़ना ही सफलता की गारंटी नहीं है. असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने किस विषय को पहले पढ़ा, किसे बाद में और कितनी बार दोहराया.

 सिलेबस को महत्व के अनुसार समझें

हर अध्याय जेईई में बराबर नंबर नहीं दिलाता. कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं और जिनसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है.
जैसे –

फिजिक्स में न्यूटन के रूल्स  
केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक की बुनियाद
मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस

पहले इन जरूरी टॉपिक्स पर पकड़ मजबूत करना समझदारी है. इसके बाद बाकी सिलेबस को कवर करना समय का बेहतर उपयोग होता है.

 छोटे लेवल पर योजना बनाएं

केवल लंबी-लंबी योजनाएं बनाना काफी नहीं होता. असली तैयारी रोज के लेवल पर होती है. ये तय करना जरूरी है कि आज क्या पढ़ना है, क्या दोहराना है और कितने सवाल लगाने हैं. दिन को तीन हिस्सों में बांटना सही होता है: नए टॉपिक सीखना,पुराने टॉपिक की दोहराई,सवालों का अभ्यास. जो छात्र सिर्फ नया पढ़ते रहते हैं, वे जल्दी भूल जाते हैं. जो केवल दोहराते रहते हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं होता. संतुलन ही समझदारी है.

 पढ़ाई को एक्टिव बनाएं

सिर्फ लेक्चर सुनना या नोट्स पढ़ना पर्याप्त नहीं है. असली सीख तब होती है जब आप सवाल हल करते हैं और अपनी गलतियां समझते हैं. हर अध्याय के बाद अच्छे स्तर के 60–80 सवाल लगाना फायदेमंद होता है. सवाल आसान, मध्यम और कठिन – तीनों तरह के होने चाहिए. आसान सवाल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और कठिन सवाल परीक्षा के लिए तैयार करते हैं.

समय के साथ ऊर्जा भी संभालें

समय प्रबंधन का मतलब केवल घंटे गिनना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को समझना भी है. दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब दिमाग सबसे तेज चलता है. उन्हीं समयों में फिजिक्स और मैथ्स जैसे भारी विषय पढ़ें. जब थकान महसूस हो, तब हल्के टॉपिक या रिविजन करें. इस तरह पढ़ाई बोझ नहीं लगती और असरदार भी होती है.

 टेस्ट को तैयारी का हिस्सा बनाएं

कई छात्र ये सोचकर टेस्ट नहीं देते कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है. ये एक बड़ी गलती है. टेस्ट तैयारी का अंत नहीं, बल्कि एक जरूरी हिस्सा हैं. शुरुआत में छोटे-छोटे चैप्टर टेस्ट दें और धीरे-धीरे पूरे सिलेबस के टेस्ट की ओर बढ़ें. टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण सबसे ज्यादा जरूरी होता है. गलतियां कहां हुईं, क्यों हुईं और अगली बार क्या सुधार करना है – यही असली सीख है.

समय खराब करने वाली आम गलतियां

कुछ गलतियां लगभग हर छात्र करता है:

बार-बार सोशल मीडिया देखना
हर कुछ दिनों में नई किताब या नए नोट्स लेना
देर रात तक जागकर पढ़ना और नींद पूरी न करना

ये आदतें न सिर्फ समय खराब करती हैं, बल्कि ध्यान और याददाश्त को भी कमजोर करती हैं. सही नींद, हल्की शारीरिक गतिविधि और शांत मन पढ़ाई को बेहतर बनाते हैं.

क्या केवल स्मार्ट पढ़ाई काफी है?

सिर्फ समझदारी से पढ़ना ही काफी नहीं होता. उसके साथ नियमित और ईमानदार मेहनत भी जरूरी है. जेईई की तैयारी लंबी होती है. बीच में थकान, तनाव और आत्म-संदेह आना स्वाभाविक है. ऐसे समय में निरंतरता, सही मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग बहुत मदद करता है.

