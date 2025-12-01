Home > शिक्षा > IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका

IBPS RRB Clerk Prelims Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं. अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट से अपने हॉल टिकट चेक कर सकते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: December 1, 2025 10:22:19 AM IST

ibps rrb
ibps rrb


IBPS RRB Clerk Prelims Admit Card 2025 Download: इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी क्लर्क परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट से CRP-RRBs-XIV ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) के हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रवेश पत्र चेक करने का लिंक 14 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा. तब तक आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/जन्मतिथि की जानकारी भरकर अपना हॉल टिकट निकाल कर सकते हैं. यहां प्रवेश पत्र देखने का डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है.

IIM CAT Exam 2025: कॉमन एडमिशन टेस्ट का देने जा रहे हैं Exam, तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना फिर जाएगा मेहनत पर पानी

IBPS RRB Clerk एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

  • सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.
  • यहां Recent Updates में आपको CRP-RRBs-XIV नजर आएगा.
  • इसके तुरंत नीचे Online Preliminary Exam Call Letter For CRR-RRBs-XIV-Office Assistant (Multipurpose) का लिंक मिलेगा. इसपर क्लिक करें.
  • अब Login Credential में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की डिटेल्स भरकर कैप्चा कोड भर दें.
  • Login करते ही आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा.
  • इसे परीक्षा के लिए सेव कर लें या तुरंत प्रिंट आउट निकाल लें.

CBSE Board Exam Pattern: 2026 की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए सीबीएसई ने दिए ये सुझाव

Tags: educationibps rrb clerk admit card
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका
IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका
IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका
IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका