IBPS RRB Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एडमिट कार्ड जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका

IBPS RRB Clerk Prelims Admit Card 2025 Download: इंस्टीट्यूट ऑफ बैकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने आरआरबी क्लर्क परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अभ्यर्थी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट से CRP-RRBs-XIV ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) के हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.
प्रवेश पत्र चेक करने का लिंक 14 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा. तब तक आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/जन्मतिथि की जानकारी भरकर अपना हॉल टिकट निकाल कर सकते हैं. यहां प्रवेश पत्र देखने का डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है.
IBPS RRB Clerk एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं.
- यहां Recent Updates में आपको CRP-RRBs-XIV नजर आएगा.
- इसके तुरंत नीचे Online Preliminary Exam Call Letter For CRR-RRBs-XIV-Office Assistant (Multipurpose) का लिंक मिलेगा. इसपर क्लिक करें.
- अब Login Credential में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि की डिटेल्स भरकर कैप्चा कोड भर दें.
- Login करते ही आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा.
- इसे परीक्षा के लिए सेव कर लें या तुरंत प्रिंट आउट निकाल लें.