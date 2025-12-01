IBPS PO 2025 Mains Result: IBPS PO 2025 मेंस का रिल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट..!

IBPS PO 2025 Mains Result: भारतीय बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) जल्द ही IBPS PO 2025 मेन्स रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट [ibps.in](https://www.ibps.in) पर जारी कर सकता है. जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है, वे यहां रिजल्ट की डेट, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका, वेतन और अन्य जरूरी जानकारी के बारे में अपडेट पा सकते हैं. हालांकि, आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

IBPS PO मेन्स एग्जाम केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए आयोजित की गई थी जिन्होंने प्रीलिम्स में कट-ऑफ पास की थी. जो कैंडिडेट्स मेन्स एग्जाम में सफल होंगे, वे लास्ट इंटरव्यू राउंड के लिए योग्य होंगे. ये इंटरव्यू फाइनल स्टेप होता है प्रोबैशनल ऑफिसर (PO) की भर्ती प्रक्रिया का.

IBPS PO वेतन संरचना 2025

IBPS PO के चयनित कैंडिडेट्स को शुरूआती वेतन लगभग ₹36,000 से ₹38,000 के बीच मिलेगा. साथ ही, इन-हैंड सैलरी सामान्यतः ₹47,000 से ₹50,000 के बीच होती है. कैंडिडेट्स को विभिन्न भत्ते और लाभ भी प्राप्त होंगे.

IBPS PO Mains Result 2025: लॉगिन जानकारी

कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट देखने के लिए निम्नलिखित जानकारी की जरूरत होगी: रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर, जन्म तिथि / पासवर्ड.

IBPS PO Mains Result कैसे चेक करें

1. आधिकारिक वेबसाइट [ibps.in](https://www.ibps.in) पर जाएं.

2. होमपेज पर ‘IBPS PO Result 2025’ लिंक पर क्लिक करें.

3. लॉगिन विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड डालें.

4. रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट रख लें.

IBPS PO 2025 में भाग लेने वाले बैंक

IBPS PO भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित बैंक शामिल हैं:

बैंक ऑफ महाराष्ट्र- Bank of Maharashtra

केनरा बैंक- Canara Bank

बैंक ऑफ बड़ौदा- Bank of Baroda

बैंक ऑफ इंडिया- Bank of India

पंजाब एंड सिंध बैंक- Punjab & Sind Bank

यूको बैंक- UCO Bank

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- Union Bank of India

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया- Central Bank of India

इंडियन बैंक- Indian Bank

इंडियन ओवरसीज बैंक- Indian Overseas Bank

पंजाब नेशनल बैंक- Punjab National Bank