Home > शिक्षा > NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर

NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर

मेघा सिन्हा ने NEET UG 2023 में 710/720 अंक और AIR 39 प्राप्त कर सफलता का परचम लहराकर एक नया इतिहास रच दिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 11, 2026 1:02:01 PM IST

Sumegha Sinha Secured AIR 39 in NEET-UG 2023
Sumegha Sinha Secured AIR 39 in NEET-UG 2023


710/720 in NEET UG 2023: How Sumegha Sinha Secured AIR 39 with a Smart Preparation Strategy?: NEET UG 2023 की परीक्षा में सुमेघा सिन्हा ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 720 में से 710 अंक हासिल कर एक इतिहास रच दिया है. उनकी इस शानदार उपलब्धि ने उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर 39वीं रैंक (AIR 39) दिलाई है. इसके साथ ही सुमेघा की यह सफलता न सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है, बल्कि उनकी ‘स्मार्ट स्टडी’ रणनीति का भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है. 

You Might Be Interested In

शुरुआती सफर और प्रेरणा

सुमेघा सिन्हा ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही डॉक्टर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था. एक बेहद ही साधारण वातावरण में पली-बढ़ी सुमेघा का मानना है कि मेडिकल क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिलना सबसे ज्यादा गर्व की बात होती है. इसके साथ ही  उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अटूट विश्वास और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन को दिया है. 

सुमेघा की ‘स्मार्ट’ तैयारी की रणनीति

सुमेघा ने अपनी तैयारी के लिए कुछ खास सिद्धांतों का पालन किया, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है. दरअसल, सुमेघा ने जीव विज्ञान (Biology) और रसायन विज्ञान (Chemistry) के लिए NCERT की किताबों को अपना आधार बनाया और हर एक लाइन और डायग्राम को गहराई से समझने की कोशिश की. इसके अलावा उन्होंने (Conceptual Clarity), भौतिकी (Physics) जैसे कठिन विषय के लिए रटने के बजाय सिद्धांतों को समझने के साथ-साथ न्यूमेरिकल हल करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया. 

You Might Be Interested In

इतना ही नहीं, हर एक मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों की एक सूचि बनाना शुरू कर दिया था. वह मानती हैं कि टेस्ट देना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जितना की यह समझना कि गलती कहां हुई है ताकि उसे दोबारा न दोहराया जा सके. 

बात करें Time Management के बारे में तो, उन्होंने  अपनी पढ़ाई के घंटों को छोटे-छोटे स्लॉट्स में बांटा ताकि कम से कम समय में भी वह अपनी पढ़ाई को सही समय के हिसाब से पूरा पढ़ सकें. 

भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं सुमेघा?

AIR 39 हासिल करने के बाद, सुमेघा ने देश के शीर्ष मेडिकल संस्थान AIIMS नई दिल्ली में दाखिला लिया है. दरअसल, वे एक कुशल सर्जन बनकर देश की स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देना चाहती हैं. इतना ही नहीं, उनकी कहानी लाखों मेडिकल उम्मीदवारों को यह सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और रणनीति सही हो, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता है आप आसानी से अपने लक्ष्य पर विजय हासिल कर सकते हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: AIR 39education newsInspirational StoryNEET UG 2023Sumegha Sinha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर
NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर
NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर
NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर