NEET UG 2023 में 720 में से 710 अंक, आखिर क्या है सुमेघा सिन्हा की खास रणनीति जिसने उन्हें बनाया टॉपर

710/720 in NEET UG 2023: How Sumegha Sinha Secured AIR 39 with a Smart Preparation Strategy?: NEET UG 2023 की परीक्षा में सुमेघा सिन्हा ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 720 में से 710 अंक हासिल कर एक इतिहास रच दिया है. उनकी इस शानदार उपलब्धि ने उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर 39वीं रैंक (AIR 39) दिलाई है. इसके साथ ही सुमेघा की यह सफलता न सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है, बल्कि उनकी ‘स्मार्ट स्टडी’ रणनीति का भी एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है.

शुरुआती सफर और प्रेरणा

सुमेघा सिन्हा ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही डॉक्टर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था. एक बेहद ही साधारण वातावरण में पली-बढ़ी सुमेघा का मानना है कि मेडिकल क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिलना सबसे ज्यादा गर्व की बात होती है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के अटूट विश्वास और शिक्षकों के सही मार्गदर्शन को दिया है.

सुमेघा की ‘स्मार्ट’ तैयारी की रणनीति

सुमेघा ने अपनी तैयारी के लिए कुछ खास सिद्धांतों का पालन किया, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है. दरअसल, सुमेघा ने जीव विज्ञान (Biology) और रसायन विज्ञान (Chemistry) के लिए NCERT की किताबों को अपना आधार बनाया और हर एक लाइन और डायग्राम को गहराई से समझने की कोशिश की. इसके अलावा उन्होंने (Conceptual Clarity), भौतिकी (Physics) जैसे कठिन विषय के लिए रटने के बजाय सिद्धांतों को समझने के साथ-साथ न्यूमेरिकल हल करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया.

इतना ही नहीं, हर एक मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों की एक सूचि बनाना शुरू कर दिया था. वह मानती हैं कि टेस्ट देना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जितना की यह समझना कि गलती कहां हुई है ताकि उसे दोबारा न दोहराया जा सके.

बात करें Time Management के बारे में तो, उन्होंने अपनी पढ़ाई के घंटों को छोटे-छोटे स्लॉट्स में बांटा ताकि कम से कम समय में भी वह अपनी पढ़ाई को सही समय के हिसाब से पूरा पढ़ सकें.

भविष्य के बारे में क्या सोचती हैं सुमेघा?

AIR 39 हासिल करने के बाद, सुमेघा ने देश के शीर्ष मेडिकल संस्थान AIIMS नई दिल्ली में दाखिला लिया है. दरअसल, वे एक कुशल सर्जन बनकर देश की स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देना चाहती हैं. इतना ही नहीं, उनकी कहानी लाखों मेडिकल उम्मीदवारों को यह सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और रणनीति सही हो, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता है आप आसानी से अपने लक्ष्य पर विजय हासिल कर सकते हैं.