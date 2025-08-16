Home > शिक्षा > डॉल्फ़िन से लेकर खरगोश तक, जानिए क्यों सोते हैं ये जानवर खुली आँखों के साथ ?

7 जानवर जो खुली आँखों से सोते हैं और क्यों ?  नींद हर जीव के लिए जरूरी है। इंसान हों या जानवर, सभी को आराम की जरुरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आँखें बंद किए बिना सोते हैं? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए जानते हैं ऐसे 7 जानवरों के बारे में और समझते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं।

7 जानवर जो खुली आँखों से सोते हैं और क्यों ?

नींद हर जीव के लिए जरूरी है। इंसान हों या जानवर, सभी को आराम की जरुरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो आँखें बंद किए बिना सोते हैं? सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए जानते हैं ऐसे 7 जानवरों के बारे में और समझते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं।

1. डॉल्फ़िन

डॉल्फ़िन समुद्र का सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है। यह कभी पूरी तरह नहीं सोती, बल्कि अपने मस्तक का केवल आधा हिस्सा आराम करने देती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में यूनि-हेमिस्फेरिक स्लीप कहा जाता है। इस दौरान डॉल्फ़िन की एक आँख खुली रहती है ताकि वह खतरे से सतर्क रहे और साँस लेने के लिए पानी के उपर आ सके।

2. शार्क मछली

शार्क एक और ऐसा समुद्री जीव है जो खुली आँखों से सोती है। इसका कारण यह है कि शार्क के पास पलकों का ढक्कन नहीं होता। जब यह आराम करती है, तब भी उसकी आँखें खुली रहती हैं। ऐसा इसलिए ताकि शार्क अपने आसपास हो रही हलचल को महसूस कर सके और शिकारी या शिकार से सतर्क रह सके।

3. घोड़ा

घोड़े अपने लंबे और मजबूत शरीर के कारण जमीन पर लेटकर कम ही सोते हैं। अक्सर वे खड़े-खड़े ही सो जाते हैं और कई बार आँखें भी पूरी तरह बंद नहीं करते। घोड़ों का यह तरीका उन्हें जंगली जीवन में खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ है। अगर अचानक कोई शिकारी आ जाए, तो वे तुरंत भाग सकते हैं।

4. खरगोश

खरगोश बहुत ही डरपोक और चौकस जानवर होते हैं। वे अक्सर आधी नींद की अवस्था में रहते हैं और कई बार आँखें बंद ही नहीं करते। ऐसा इसलिए ताकि वे अपने चारों ओर हो रही हलचल को तुरंत पकड़ सकें। खुली आँखों के साथ सोना उन्हें शिकारी से बचने में मदद करता है।

5. मछलियाँ

कई तरह की मछलियाँ सोते समय भी आँखें बंद नहीं करतीं क्योंकि उनके पास पलके ही नहीं होतीं। वे आराम की स्थिति में ज़्यादा हिलती-डुलती नहीं हैं, लेकिन आँखें खुली रहती हैं। इस तरह वे सो भी लेती हैं और सतर्क भी रहती हैं। मछलियों का यह तरीका उनके पानी के जीवन के लिए आदत ड़ालता है।

6. पक्षी (जैसे बत्तख और हंस)

कई पक्षी, खासकर बत्तख और हंस, भी खुली आँखों से सोते हैं। पक्षियों में भी डॉल्फ़िन जैसी क्षमता होती है कि वे मस्तिष्क का केवल आधा हिस्सा आराम करने देते हैं। एक आँख बंद और दूसरी खुली रहती है। इससे वे आराम भी कर पाते हैं और शिकारी से सुरक्षा भी मिलती है।

7. सील (Seal)

सील समुद्र और जमीन दोनों पर रहने वाला जीव है। जब सील पानी में सोती है तो अक्सर उसकी एक आँख खुली रहती है। इसका कारण सुरक्षा और साँस लेना दोनों है। जमीन पर यह आँखें बंद कर सकती है, लेकिन पानी में उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है।

Tags: animal nameanimal sleepingdolphinhorsesrabbitswhich animal sleep with open eyes
