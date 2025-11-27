Home > जॉब > CTET 2026 Notification OUT: क्या है CTET? आज से भर सकते हैं फॉर्म, चेक कर लीजिये अपनी योग्यता, परीक्षा की तारीख और पूरी जानकारी यहां

CTET 2026 Notification OUT: क्या है CTET? आज से भर सकते हैं फॉर्म, चेक कर लीजिये अपनी योग्यता, परीक्षा की तारीख और पूरी जानकारी यहां

CTET 2026 आवेदन शुरू! यहां जानें CTET फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, योग्यता, परीक्षा की तारीख, फीस और जरूरी दस्तावेज़. शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए पूरी गाइड.

By: Shivani Singh | Last Updated: November 27, 2025 5:56:47 PM IST

CTET Exam 2026
CTET Exam 2026


CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा का मकसद उन उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है जो देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में PRT (कक्षा 1-5) और TGT (कक्षा 6-8) के रूप में शिक्षक बनना चाहते हैं. ज्यादातर केंद्रीय व राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए CTET पास होना अनिवार्य माना जाता है।

इसमें दो पेपर होते हैं:

  • पेपर 1 – कक्षा 1 से 5 के लिए
  • पेपर 2 – कक्षा 6 से 8 के लिए

उम्मीदवार चाहें तो एक या दोनों पेपर दे सकते हैं।

Note: CTET पास करने से नौकरी की गारंटी नहीं मिलती. कई स्कूलों में अलग से चयन प्रक्रिया भी होती है।

CTET फरवरी 2026 नोटिफिकेशन

CTET 2026 फरवरी सत्र की आधिकारिक सूचना CTET की वेबसाइट पर जारी कर गई है. इस नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण तिथियाँ, पात्रता (Eligibility), आवेदन प्रक्रिया और फीस, परीक्षा पैटर्न व सिलेबस आदि आधिकारिक पीडीएफ जारी कर दी गई है.

CTET 2026 – महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन शुरू-27 नवंबर 2025
  • आवेदन की अंतिम तिथि-18 दिसंबर 2025 
  • एडमिट कार्ड -परीक्षा से 10 दिन पहले
  • परीक्षा तिथि-8 फरवरी 2026
  • रिजल्ट- मार्च 2026 को संभावित

CTET 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

CTET नोटिफिकेशन 2026 PDF ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन जैसी ज़रूरी जानकारी है. CTET फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स नीचे देखें:

  • ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं
  • अब “Apply for CTET February 2026” लिंक पर क्लिक करें
  • ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से खुद को रजिस्टर करें
  • पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें
  • सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स (फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट) की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें
  • CTET एप्लीकेशन फीस 2026 ऑनलाइन पे करें
  • फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें
  • CTET फरवरी 2026 नोटिफिकेशन: PDF डाउनलोड करें

CTET 2026 के लिए अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ज़रूर पढ़ें, जिसमें डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम स्ट्रक्चर, वगैरह शामिल हैं। CTET फरवरी 2026 नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें.

CTET 2026 – मुख्य बातें

  • परीक्षा का नाम-केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET)
  • आयोजन संस्था-CBSE
  • परीक्षा स्तर-राष्ट्रीय
  • परीक्षा आवृत्ति-साल में 1 या 2 बार
  • मोड-ऑफलाइन (पेन-पेपर)
  • पेपर प्रकार-पेपर 1 और पेपर 2
  • समयावधि-2 घंटे 30 मिनट प्रति पेपर
  • प्रश्न प्रकार-MCQs
  • भाषाएँ-हिंदी, अंग्रेज़ी व 20+ क्षेत्रीय भाषाएँ
  • आधिकारिक वेबसाइट-ctet.nic.in

Tags: CTET 2026CTET Application FormCTET EligibilityCTET ExamCTET News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
CTET 2026 Notification OUT: क्या है CTET? आज से भर सकते हैं फॉर्म, चेक कर लीजिये अपनी योग्यता, परीक्षा की तारीख और पूरी जानकारी यहां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CTET 2026 Notification OUT: क्या है CTET? आज से भर सकते हैं फॉर्म, चेक कर लीजिये अपनी योग्यता, परीक्षा की तारीख और पूरी जानकारी यहां
CTET 2026 Notification OUT: क्या है CTET? आज से भर सकते हैं फॉर्म, चेक कर लीजिये अपनी योग्यता, परीक्षा की तारीख और पूरी जानकारी यहां
CTET 2026 Notification OUT: क्या है CTET? आज से भर सकते हैं फॉर्म, चेक कर लीजिये अपनी योग्यता, परीक्षा की तारीख और पूरी जानकारी यहां
CTET 2026 Notification OUT: क्या है CTET? आज से भर सकते हैं फॉर्म, चेक कर लीजिये अपनी योग्यता, परीक्षा की तारीख और पूरी जानकारी यहां