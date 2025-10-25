CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस

CBSE CTET Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा देशभर में योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शिक्षण क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है. CET परीक्षा शिक्षक बनने की योग्यता का प्रमाणपत्र प्रदान करती है, जो सरकारी और निजी स्कूलों में नियुक्ति के लिए अनिवार्य होता है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा देशभर में योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शिक्षण क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है. CET परीक्षा शिक्षक बनने की योग्यता का प्रमाणपत्र प्रदान करती है, जो सरकारी और निजी स्कूलों में नियुक्ति के लिए अनिवार्य होता है.

कब होगी परीक्षा?

CBSE की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, CTET 2025 परीक्षा 08 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. इस बार यह परीक्षा देश के 132 शहरों में आयोजित होगी और इसका 21वां संस्करण होगा. परीक्षा दोनों पेपर- I और पेपर- II में होगी और इसे कुल 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे कि पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और तिथियाँ जल्द ही CBSE की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी.

परीक्षा में आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CTET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है: 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

2. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “CBSE CTET 2026” लिंक पर क्लिक करें.

3. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें.

4. परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें.

5. सभी विवरणों की जांच के बाद फॉर्म को सबमिट करें.

6. आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

क्या है आवेदन करने की पात्रता?