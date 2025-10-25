Home > जॉब > CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस

CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस

CTET CBSE Exam Form: अगर आप भी अपना करियर शिक्षक क्षेत्र में बनाना चाहते है, तो CBSE आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है, CTET एग्जाम का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर फार्म भर सकतेे है.

By: Shristi S | Last Updated: October 25, 2025 11:44:12 AM IST

CBSE CTET Registration
CBSE CTET Registration
CBSE CTET Registration: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा देशभर में योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शिक्षण क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है. CET परीक्षा शिक्षक बनने की योग्यता का प्रमाणपत्र प्रदान करती है, जो सरकारी और निजी स्कूलों में नियुक्ति के लिए अनिवार्य होता है.

कब होगी परीक्षा?

CBSE की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, CTET 2025 परीक्षा 08 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी. इस बार यह परीक्षा देश के 132 शहरों में आयोजित होगी और इसका 21वां संस्करण होगा. परीक्षा दोनों पेपर- I और पेपर- II में होगी और इसे कुल 20 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे कि पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और तिथियाँ जल्द ही CBSE की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी.

परीक्षा में आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार CTET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

2. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध “CBSE CTET 2026” लिंक पर क्लिक करें.
3. आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें.
4. परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें.
5. सभी विवरणों की जांच के बाद फॉर्म को सबमिट करें.
6. आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

क्या है आवेदन करने की पात्रता?

पेपर-1: केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) पूरा किया हो या इसमें अध्ययनरत हों.

You Might Be Interested In

पेपर-2: इसके लिए उम्मीदवार के पास दो वर्षीय B.Ed, चार वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed या B.Sc B.Ed होना अनिवार्य है.

Tags: CBSECTETeducationjob
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कुरकुरी बाहर और सॉफ्ट अंदर, चीज बॉल्स बनाने का आसान...

October 25, 2025

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025
CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस
CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस
CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस
CBSE CTET 2025 परीक्षा का जारी हुआ एग्जाम शेड्यूल, जानें Registration का पूरा प्रोसेस